Αρκετά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη, ωστόσο στα νησιά του Αιγαίου θα είναι κατά διαστήματα άστατος, με βροχές και το πρωί σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στις Κυκλάδες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Όσον αφορά την υπόλοιπη χώρα, θα πρέπει να περιμένουμε μια ημέρα με αυξημένη συννεφιά στις περισσότερες περιοχές, με ασθενείς τοπικές βροχές στη δυτική Μακεδονία το πρωί και πιθανόν και στα υπόλοιπα βόρεια και κεντρικά ορεινά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15-19 βαθμούς στα βόρεια μέχρι 20-21 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως 21-22 οι μέγιστες τιμές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά μέχρι 7.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά μέσα στην ημέρα, με πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά στα παραθαλάσσια της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-18 βαθμούς, με βορειοδυτικό άνεμο 2-4 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη 9/10 ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή 10/10 γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Το Σάββατο 11/10 ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.