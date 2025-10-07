Ήταν καλοκαίρι του 2023 όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και οι μυημένοι που είχαν γνώση των συζητήσεων που έκανε εκτιμούσαν ότι είναι μονόδρομος η επιλογή του να κάνει κάτι καινούργιο. Ένα νέο πολιτικό φορέα απαλλαγμένο από εσωτερικές έριδες, εσωκομματικούς ανταγωνισμούς και με πλήρη ελευθερία κινήσεων.

Άργησε δύο χρόνια αυτή η κίνηση με την επιλογή του χθες να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα μετά από 16 χρόνια και ουσιαστικά να δείξει το νέο μονοπάτι για το καινούργιο κόμμα που έρχεται.

Ουσιαστικά αυτό που δεν κατάφερε να το πράξει μέσω του ΣΥΡΙΖΑ όταν αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα με την διεύρυνση του κόμματος και την προσθήκη του όρου Προοδευτική Συμμαχία θα επιδιώξει να το πράξει με το νέο φορέα.

Εξάλλου η προσπάθειά του να διευρυνθεί πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ και να ανοιχτεί περαιτέρω αφήνοντας πίσω πολλές θέσεις του παρελθόντος και να στραφεί σε μια παραλλαγή σοσιαλδημοκρατίας τύπου Ισπανικού σοσιαλιστικού κόμματος έπεσε στο κενό αφού υπονομεύτηκε πολλές φορές εκ των έσω από τους 53, την μετεξέλιξη της, την Ομπρέλα και άλλους παράγοντες.

Ενας Τσίπρας χωρίς βαρίδια

Τώρα όμως, απαλλαγμένος πλήρως από τις αναγκαίες ισορροπίες και χωρίς διάθεση εσωκομματικών διευθετήσεων μπορεί εύκολα να διαμορφώσει αυτό που πιστεύει ότι είναι απαίτηση των καιρών.

Ο πολυκερματισμός του ευρύτερου προοδευτικού χώρου του δίνει πεδίο δράσης. Ο ίδιος έχει ελεύθερα χέρια να κάνει την επιστροφή με άλλες συνθήκες, με νέους όρους και με διαφορετική στρατηγική και στόχευση.

Ένας Τσίπρας χωρίς “βαρίδια” και τοξικά πρόσωπα γύρω του, τα οποία στο παρελθόν τον είχαν κρατήσει καθηλωμένο σε κάθε προσπάθεια ανάκαμψης.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι υπάρχει χώρος και αυτό πιστοποιούν οι δημοσκοπήσεις. Πολλά θα εξαρτηθούν όμως και από τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν και κυρίως το ιδεολογικό στίγμα που θα δώσει.

Ο ριζοσπαστισμός της Αριστεράς πάει στην άκρη χωρίς να ξεχνάει όμως το αριστερό παρελθόν. Επί της ουσίας θα προτάξει μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη πρόταση διακυβέρνησης που θα γοητεύει τον κεντροαριστερό και κεντρώο ψηφοφόρο ενώ δεν θα απωθεί και τον μετριοπαθή κεντροδεξιό. Πχ ο όρος νέος πατριωτισμός που χρησιμοποιεί τους τελευταίους μήνες στις ομιλίες του δείχνει πολλά για το στίγμα του νέου κόμματος.

Ποιοι θα τον ακολουθήσουν, τι θα κάνουν οι ΠαΣοΚογενείς

Από εδώ και πέρα όμως έχει σημασία και ποιοι θα τον ακολουθήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνουν πολλοί βουλευτές που βλέπουν θετικά την κίνησή του. Θα παραιτηθούν από βουλευτές όπως ο ίδιος που θεωρεί ότι αυτό ήταν πράξη συνείδησης; Δύσκολη εξίσωση για πολλούς που αιφνιδιάστηκαν από το χρόνο της ανακοίνωσης της παραίτησης.

Τι θα κάνουν οι πασοκογενεις και ποια η στάση άλλων στελεχών που πήγαν στη Νέα Αριστερά. Εξάλλου εάν βρεθούν πάλι οι περισσότεροι ο Αλ. Τσίπρας δεν έχει διάθεση και πάλι να περάσει τα ίδια όπως στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δεν θα ήταν και θελκτικό για την κοινωνία. Ως εκ τούτου θα υπάρξουν κυρίως νέα πρόσωπα που θα μπολιάσουν με τα παλαιότερα.

Πότε έρχεται το νέο κόμμα

Το νέο κόμμα εκτός απροόπτου τοποθετείται για την Άνοιξη εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα και υπάρξει επαναξιολόγηση της κατάστασης και την συνθηκών. Προηγείται το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα που έρχεται από τις εκδόσεις Gutenberg και το οποίο θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη νέα κινητοποίηση κοινωνικών δυνάμεων που θέλει μέσα από τις 3-4 παρουσιάσεις που θα γίνουν.

Επί του προγραμματικού η μαγιά υπάρχει με υλικό από τα συνέδρια του Ινστιτούτου και την προεργασία που γίνεται καιρό τώρα, ενώ μεγάλο βάρος θα πέσει στο οργανωτικό γιατί κόμμα χωρίς οργάνωση δεν υπάρχει, και τον οποίο ήδη τρέχει παρασκηνιακά ο έμπειρος επί των κομματικών δικηγόρος Γιώργος Βασιλειάδης που διετέλεσε και αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.