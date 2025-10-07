Μεσοκαλόκαιρα φέτος και συγκεκριμένα στις 21 Ιουλίου γράφαμε στο Βήμα της Κυριακής υπό τον τίτλο «Τα ψιλά γράμματα της επιστροφής Τσίπρα» ότι ο πρώην Πρωθυπουργός αξιολογεί τις πολιτικές συνθήκες, επιχειρεί κάποιες προπαρασκευαστικές κινήσεις και εμφανίσεις, μετρά και ξαναμετρά τις φθορές της κυβέρνησης , όπως και τις επιδόσεις της αντιπολίτευσης», προκειμένου να επιλέξει τον χρόνο που θα κινηθεί.

Σημειώναμε, επίσης, επικαλούμενοι τους στενότερους των συνεργατών του, ότι «έχει μια σφαίρα στη διάθεσή του και δεν του επιτρέπεται να αστοχήσει, θέλει να είναι σίγουρος ότι η κίνησή του θα αποδώσει, ότι θα βρει ικανό αριθμό ένθερμων υποστηρικτών στην κοινωνία, οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να συμπορευθούν μαζί του και να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα δυναμικής επιστροφής στην πολιτική σκηνή της χώρας».

Επιπλέον από τότε προετοίμαζε το βιβλίο, που κατά τα φαινόμενα θα κοσμεί τις προθήκες των βιβλιοπωλείων από την αρχή της δυναμικής χριστουγεννιάτικης αγοράς, το οποίο θα εξιστορεί τα επίμαχα γεγονότα της περιόδου 2015 -2019, γράφεται με αυτοκριτική διάθεση, θα έχει χαρακτήρα προσωπικού απολογισμού, αλλά και προγραμματικού για το μέλλον.

Με αυτό το βιβλίο, που θα είναι αρκούντως αποκαλυπτικό, σκόπευε και σκοπεύει να επανασυστηθεί και επανασυνδεθεί με την ελληνική κοινωνία, ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα με το συγκεκριμένο πόνημα ανά χείρας.

Και μαζί με την ομάδα του έχτιζε και χτίζει το σχήμα της πολιτικής, με το οποίο θα απευθυνθεί στον ελληνικό λαό, προκρίνοντας την κρισιμότητα της δεκαετίας που ακολουθεί, εν μέσω γεωπολιτικών ανακατανομών και επακόλουθων κρίσεων που κατά πάσα βεβαιότητα θα τη συνοδεύσουν και πάντα με τη σημείωση ότι η διεφθαρμένη και αναποτελεσματική κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει προ πολλού εξαντληθεί και μόνο φθορές και ζημιές θα τη συνοδεύουν από εδώ και πέρα.

Μάλιστα ο ίδιος και το επιτελείο σχεδίαζαν από το περασμένο καλοκαίρι, πέραν των επαφών και των συναντήσεων που θα έχει σε όλη τη χώρα, την οργάνωση εκδηλώσεων διαλόγου με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας και δη με τις πιο επιτυχημένες εκδοχές της ελληνικής επιχειρηματικότητας, σε μια προσπάθεια να αποκομίσει ιδέες και εκτιμήσεις για την απαραίτητη, κατ’ αυτόν, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και προτύπου.

Με άλλα λόγια ο κύβος είχε ριφθεί από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού και έκτοτε αναπτύχθηκαν προπαρασκευαστικές πρωτοβουλίες και κινήσεις των επόμενων βημάτων και δη του χθεσινού άλματος. Με την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και τον ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά επισημοποίησε την έναρξη των διαδικασιών για «τη νέα συνάντησή του με τη λαϊκή πλειοψηφία» και τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα ικανού να ηγηθεί της αντιπολίτευσης και να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία από την ταχέως, κατά την εκτίμησή του, φθειρόμενη Νέα Δημοκρατία.

Προφανώς εκτίμησε ότι οι πολιτικές συνθήκες είναι πλέον ώριμες, ότι ο ελληνικός λαός δεν πιστεύει πια τον κ. Μητσοτάκη, ούτε πείθεται από τους ακραίους προπαγανδιστές που τον συνοδεύουν και ταυτόχρονα είναι απογοητευμένος από τις δυνατότητες της τρέχουσας αντιπολίτευσης, η οποία, κατά τον κ. Τσίπρα, περιπτωσιολογεί και δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει πλήρες, εσωτερικά συνεπές και ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και τους πολίτες της.

Ετσι επέλεξε να επισπεύσει την επισημοποίηση της νέας του προσπάθειας και έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του απαλλαγμένος από τις προηγούμενες κομματικές δεσμεύσεις.

Από εδώ και πέρα θα κινείται προς την κατεύθυνση ανασύνταξης του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός μαζικού λαϊκού κινήματος, ικανού να καλύψει τις ανάγκες και να αναγεννήσει τις προσδοκίες της ασθμαίνουσας κοινωνίας των τριών τετάρτων.

Ο κ. Τσίπρας πιστεύει ότι στην εξαετία Μητσοτάκη η Ελλάδα από κοινωνία δύο τρίτων εξελίχθηκε σε κοινωνία τριών τετάρτων, υπό το βάρος προφανώς της διεύρυνσης των ανισοτήτων και μέσω της εισοδηματικής καχεξίας της πλειονότητας των πολιτών.

Προσεχώς λοιπόν θα δούμε να εξελίσσεται το σχέδιό του, που σκοπό έχει να κινητοποιήσει ακινητοποιημένες κοινωνικές δυνάμεις και να τις μετατρέψει σε ένα κύμα ισχυρής πολιτικής διεκδίκησης.

Χωρίς αμφιβολία το εγχείρημα είναι εξαιρετικά φιλόδοξο και ο ίδιος δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Τον συνοδεύουν βάρη και ένας κύκλος πρώην συνεργατών του, οι οποίοι του επιτίθενται κατά ριπάς. Επιπλέον ο Μητσοτάκης, παρά τις πολλές φθορές, διατηρεί ένα αξιόμαχο πυρήνα σκληρών υποστηρικτών στην κοινωνία, οι οποίοι δεν θα μείνουν άπραγοι, παρά θα του επιτεθούν με σφοδρότητα.

Όπως και να έχει ο κ. Τσίπρας με την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και από το κόμμα του διέβη τον Ρουβίκωνα. Μένει να αποδειχθεί, από τις πράξεις και τις επιλογές του, αν το άλμα θα επιβραβευθεί από τον ελληνικό λαό ή θα αποδειχθεί άλμα στο κενό.