Σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό συμβολισμό και σαφείς προεκτάσεις για το μέλλον του προοδευτικού χώρου, ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το επιστέγασμα μιας περιόδου έντονων εσωκομματικών αναταράξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, που έφεραν εσωστρέφεια και διασπάσεις.

Η διαφαινόμενη δημιουργία ενός νέου φορέα, που θα επιχειρήσει να συσπειρώσει τις προοδευτικές δυνάμεις, δημιουργεί πολιτικό αναβρασμό, τόσο στην Κουμουνδούρου, όσο όμως και ευρύτερα στην κεντροαριστερά, θέτοντας εκ νέου το ερώτημα για το ποιος θα είναι ο κυρίαρχος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Σε αυτό το ερώτημα φαίνεται πως αδυνατούν να απαντήσουν, τουλάχιστον για την ώρα, κάποιοι από τους ΠαΣοΚογενείς του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη που προέρχονται από το ΠαΣοΚ απέφυγαν τις δηλώσεις το τελευταίο 24ωρο. Πολλοί από αυτούς απέρριψαν ακόμη και προτάσεις για τηλεοπτικές εμφανίσεις και σχολιασμό της επικαιρότητας. Κάποιοι, δεν απάντησαν καν στα τηλεφωνήματα των δημοσιογράφων. Ενώ κάποιοι άλλοι απάντησαν με ένα sms πως θα τους καλέσουν πίσω και στη συνέχεια δεν πήραν ποτέ.

Στην πλειοψηφία τους, φαίνεται πως τηρούν στάση αναμονής κι αποφεύγουν να τοποθετηθούν πριν κάτσει η σκόνη που προκλήθηκε από την παραίτηση Τσίπρα. Πολλοί ειναι εκείνοι που ερμηνεύουν την σιωπή αυτή ως δηλωτικό στοιχείο πολιτικής εμπειρίας, καθώς μία λάθος δήλωση τώρα ενδέχεται να κοστίσει ακριβά στο μέλλον και να κλείσει κάποια πόρτα. Ενώ κάποιοι άλλοι παραμένουν επιφυλακτικοί και περιμένουν να δουν και τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Οι θαρραλέοι…

Παρόμοια στάση σίγουρα δεν είχαν στελέχη με παρελθόν στον ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης που εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό πλατό του Action 24 και έκανε λόγο για δύο λάθος διασπάσεις την προηγούμενη περίοδο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε ενωτικός και τόνισε μεταξύ άλλων πως είναι υπέρ της ανασύνθεσης του χώρου. Παράλληλα, επεσήμανε πως μπορεί να υπάρχουν συνεργασίες ακόμη και σε κοινό ψηφοδέλτιο με άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς και υπογράμμισε πως Αλέξης Τσίπρας δεν είναι αντίπαλος.

Τα οφέλη του ΠαΣοΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν στην Κουμουνδούρου. Αλώστε, κανείς δεν ξεχνά πως το ΠαΣοΚ ωφελήθηκε το προηγούμενο διάστημα, όσο κανένα άλλο κόμμα, από την εσωστρέφεια του ΣΥΡΙΖΑ.

Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και αύξησε την κοινοβουλευτική του δύναμη με την προσάρτηση της Ράνιας Θρασκιά και του Πέτρου Παππά. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε φλερτ και με άλλους βουλευτές προερχόμενους από το ΣΥΡΙΖΑ, που παραμένουν μέχρι σήμερα ανεξάρτητοι, όπως η Αθηνά Λινού, ο Γιάννης Σαρακιώτης και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

«Τυχοδιώκτης» για τους αντιπάλους

Για το θέμα της παραίτησης Τσίπρα τοποθετήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη χτεσινή συνέντευξη που παραχώρησε στην ertnews. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο αντιμετώπισης στην απειλή που έρχεται από τα αριστερά του ΠαΣοΚ. Πριν από περίπου ένα μήνα, στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση του ΠαΣοΚ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε την φράση «τυχοδιώκτες από το παρελθόν» για να φωτογραφίσει τον Αλέξη Τσίπρα.

Κάτι αντίστοιχο έγινε και χθες στη συνέντευξη του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ όταν ανέφερε πως η αγωνία του προοδευτικού χώρου να γίνει ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να στηριχθεί «ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες» επαναλαμβάνοντας μία φράση με αρνητικό πρόσημο.

Επιπρόσθετα σημείωσε πως «η σημερινή εξέλιξη τεκμηριώνει, ότι από την πρώτη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο. Με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει στο προσκήνιο μακριά από το κόμμα του» και συνέχισε υπογραμμίζοντας τον στόχο της παράταξης του που είναι άλλος από το να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.