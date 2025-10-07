Με ανάμεικτα συναισθήματα έγινε δεκτή από την ηγεσία και τα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Αν και, όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς «δεν αιφνιδιάστηκαν» από την πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα να εγκαταλείψει τα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας το πρώτο βήμα για την ίδρυση νέου κομματικού φορέα, το βέβαιο είναι ότι δεν τους αφήνει αδιάφορους η πιθανή αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που μπορεί να σημάνει η επανεμφάνιση ενός ακόμη παίκτη που διεκδικεί κεντρικό ρόλο.

«Έχουμε δει και στο παρελθόν κόμματα που όταν εξαγγέλθηκαν είχαν… διαστημικά ποσοστά, αλλά, όταν ήρθε η ώρα της κάλπης, δεν κατέβηκαν στον εκλογικό στίβο», σχολιάζει χαρακτηριστικά κυβερνητικός αξιωματούχος που έχει υπόψη του τις έρευνες με τις διαθέσεις της κοινής γνώμης που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις «το κόμμα του κ. Τσίπρα θα μπορούσε να συγκεντρώσει ένα ποσοστό της τάξης του 10% και δυνητικά να μπει στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης».

«Λίγο από όλους» και μεγαλύτερη «ρευστότητα»

Ο ίδιος αξιωματούχος εκτιμά ότι «δεν απειλείται η πρωτοκαθεδρία της ΝΔ» διότι, όπως εξηγεί, «η προέλευση των πιθανών ψηφοφόρων του είναι λίγοι από όλα τα κεντροαριστερά σχήματα». Δηλαδή είναι «δυνητικός υποδοχέας υποστηρικτών που θα προέλθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση και το ΠαΣοΚ». Υπό αυτή τη συνθήκη, η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα σε ηγετικό ρόλο «συμβάλει στον ακόμη μεγαλύτερο κατακερματισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης». Από την άλλη, ωστόσο, «δεν θεωρείται αμελητέα η έτι περαιτέρω ρευστότητα στο πολιτικό γίγνεσθαι που θα σηματοδοτήσει η δημιουργία ενός νέου κόμματος».

Δεν είναι λίγοι, εξάλλου, οι αναλυτές οι οποίοι εκτιμούν ότι «η κίνηση Τσίπρα δεν αποκλείεται να λειτουργήσει ως έναυσμα για να προκληθεί ένα ντόμινο ευρύτερων ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό». Υποστηρίζουν, για παράδειγμα, ότι «μπορεί να επηρεάσει και τη στάση αναμονής που τηρεί ο Αντώνης Σαμαράς». Συνεργάτες του τελευταίου, με τους οποίους επικοινώνησε το «Vima.gr», επιβεβαιώνουν ότι «μετά την ανακοίνωση των προθέσεων Τσίπρα, είναι αλήθεια εντάθηκαν τα ερωτήματα για το τι θα κάνει ο Σαμαράς».

«Δεν θα αργήσει η ώρα» του Σαμαρά

Συνεργάτες του μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού επιμένουν ότι απευθύνονται «σε διαφορετικά κοινά από εκείνα που προσδοκά στήριξη ο Τσίπρας». Τονίζουν πως «όταν έρθει η ώρα να κάνει ο Σαμαράς το επόμενο βήμα, θα το κάνει με τους δικούς του όρους». Ενώ επισημαίνουν με νόημα ότι «δεν θα αργήσει που θα λάβει τις αποφάσεις του».

Οι συγκεκριμένες επισημάνσεις δεν είναι άσχετες με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών υποστήριξε ότι «η διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού ήταν μία εξέλιξη που σε καμία περίπτωση δεν την επιδίωξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και, υπό αυτή την έννοια «ήταν μία εξέλιξη που για κανέναν από εμάς, πολλώ δε μάλλον για τον πρωθυπουργό δεν ήταν ευχάριστη».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε τους λόγους διαγραφής του κ. Σαμαρά λέγοντας: «Έχουμε, όμως, καθήκον να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την πολιτική μας και ειδικά σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, είναι η εθνική πολιτική η οποία παράγει αποτελέσματα». Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη επισήμανση από το περιβάλλον Σαμαρά τόνιζαν ότι «το Μαξίμου αναγνωρίζει τους λόγους για τους οποίους επήλθε η ρήξη και οι οποίοι είναι πολιτικοί και όχι προσωπικοί».

Επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα

Σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα, εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για ζητήματα που «συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο -της Αριστεράς ή Κεντροαριστεράς- (και τα οποία) δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση τον δικό μας πολιτικό χώρο, ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε, να προβλέψουμε αυτά τα οποία θα συμβούν».

Παρά ταύτα, ο κ. Μαρινάκης δεν παρέλειψε να εξαπολύσει επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «παραπάνω από δύο χρόνια ο κ. Τσίπρας ως βουλευτής Πειραιά δεν έκανε την οποιαδήποτε ομιλία, παρέμβαση στην Ολομέλεια, την οποιαδήποτε ερώτηση». Απαντώντας, μάλιστα, σε μια προς μία τις αιχμές κατά της κυβέρνησης που περιείχε η χθσινή δήλωση του κ. Τσίπρα κατέληξε λέγοντας: «Ο πήχης μας δεν είναι η κυβέρνηση του 2015-2019. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ το 2019 και το 2023 κέρδισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών και όχι τον κ. Τσίπρα».