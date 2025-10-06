Η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχεδιάζει να προσφέρει 2.500 δολάρια χρηματική βοήθεια σε έφηβους μετανάστες που επιλέγουν οικειοθελώς να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της ομοσπονδιακής διοίκησης, αναφέρει το CBS News.

Σε ανακοίνωση που απέστειλε το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών την Παρασκευή (3/10), αναφέρθηκε ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ θα προσφέρει εφάπαξ βοήθεια «με σκοπό την επανένταξη» σε ασυνόδευτους μετανάστες άνω των 14 ετών που επιλέγουν να επιστρέψουν οικειοθελώς στη χώρα καταγωγής τους.

Αυτή η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για ανηλίκους που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του Γραφείου Προσφύγων στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο είναι νομικά υποχρεωμένο να τους τοποθετήσει σε καταφύγια, ανάδοχες οικογένειες και άλλα ιδρύματα μέχρι να γίνουν 18 ετών ή να βρεθεί κατάλληλος κηδεμόνας. Τα παιδιά από το Μεξικό δεν καλύπτονται από αυτό το μέτρο.

Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ, οι περισσότεροι από τους ανηλίκους που διέσχισαν τα σύνορα μόνοι τους προέρχονται από την Κεντρική Αμερική χωρίς γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες.

Η εθελούσια επιστροφή είναι μια ειδική νομική διαδικασία που πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και η επιχορήγηση των 2.500 δολαρίων καταβάλλεται μόνο μετά την έγκριση της αίτησης και την άφιξη του παιδιού στη χώρα του.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) αναφέρει ότι το πρόγραμμα θα προσφέρει αρχικά σε 17χρονους, τονίζοντας ότι τους δίνει την ευκαιρία να κάνουν επιλογές και να λάβουν «ενημερωμένες αποφάσεις για το μέλλον τους».