Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Όρεγκον μπλόκαρε προσωρινά την Κυριακή την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ από το να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ. Πρόκειται για μια απόφαση που βάζει φρένο στην επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ που επιδιώκει να στείλει το στρατό σε πόλεις παρά τις αντιρρήσεις των Δημοκρατικών ηγετών τους.

Η απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστή Κάριν Ίμεργκατ ακολούθησε την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να καλέσει στρατεύματα από την Καλιφόρνια και το Τέξας. Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε μόλις μία μέρα μετά την προσωρινή απαγόρευση που επέβαλε στον Τραμπ.

Η δικαστής, η οποία διορίστηκε από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, δήλωσε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι πρόσφατες διαμαρτυρίες απαιτούσαν την παρουσία στρατευμάτων της Εθνοφρουράς, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους.

«Πώς είναι δυνατόν η μεταφορά της ομοσπονδιακής Εθνικής Φρουράς από την Καλιφόρνια να μην αποτελεί άμεση παραβίαση της (απόφασης) που εξέδωσα χθες;» ρώτησε η Ίμεργκατ τον δικηγόρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Έρικ Χάμιλτον κατά τη διάρκεια ακρόασης την Κυριακή το βράδυ.

Από την πλευρά του ο Χάμιλτον απάντησε ότι η Εθνική Φρουρά της Καλιφόρνιας ομοσπονδιοποιήθηκε νόμιμα στις 7 Ιουνίου, σε μια αποστολή που «δεν περιοριζόταν σε καμία περίπτωση στην πολιτεία της Καλιφόρνια».