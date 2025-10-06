Να κληθούν άμεσα να καταθέσουν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι κ.κ. Μπουκώρος, Πιτσιλής, Ξυλούρης, Στρατάκης. καθώς και τρεις ιδιοκτήτες ΚΥΔ, ζητούν οι βουλευτές του ΠαΣοΚ που συμμετέχουν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο της, Ανδρέα Νικολακόπουλο, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι «τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση, από τη διερεύνηση των ευθυνών και των υπαιτίων για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης, που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, σε έναν αντιπερισπασμό που μοναδικό στόχο έχει την προστασία και αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων».

Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής, Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς ζητούν την άμεση κλήτευση των παρακάτω προσώπων:

Xρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ.

Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ.

Ξυλούρης Γεώργιος (Φραπές)

Στρατάκης Ανδρέας (Χασάπης)

Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Θεσσαλίας

Νικόλαος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

Γεώργιος Χατζάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

«Η άμεση κλήτευση και κατάθεση όλων των ανωτέρω, χωρίς εξαιρέσεις και καθυστερήσεις, είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας πλήρους και αντικειμενικής εικόνας της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα μπορέσει να εξαγάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος», επισημαίνουν στο αίτημά τους οι βουλευτές του ΠαΣοΚ.