Κόντρα μεταξύ του ΠαΣοΚ και του Μάκη Βορίδη, έχει ξεσπάσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποσβεστική προθεσμία εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του πρώην υπουργού.

Όλα ξεκίνησαν με τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠαΣοΚ, Κώστα Τσουκαλά, που τόνισε σκωπτικά πως «σήμερα, 5 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του ο κ. Βορίδης».

Απαντώντας ο κ. Βορίδης επισήμανε πως «είδα πάλι μια εξυπνακίστικη ανακοίνωση του ΠαΣοΚ περί παραγραφής των δήθεν αδικημάτων μου. Να το ξαναπώ (αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά – όποιος κατάλαβε, κατάλαβε): θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της».

Συνέχισε λέγοντας πως «για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠαΣοΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες. Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας. Προφανώς, διαφωνούν με την απόφαση της Βουλής. Άλλη συζήτηση αυτή, που όμως έγινε και κρίθηκε. Παραγραφή δεν υπήρξε πάντως».

ΠαΣοΚ: Καλωσορίζουμε τον κ. Βορίδη στην αλήθεια

Απαντώντας το ΠαΣοΚ υπογράμμισε πως «κύριε Βορίδη, ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας, και για τον λόγο αυτό τους απέσυρε από την αίθουσα της Βουλής με μια πρωτοφανή στα χρονικά αντισυνταγματική και κοινοβουλευτική μεθόδευση».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «όλες αυτές οι απαράδεκτες αντικοινοβουλευτικές πρακτικές στόχευαν ακριβώς στη σημερινή ημερομηνία. Να ροκανίσουν δηλαδή τον χρόνο ως την 5η Οκτωβρίου, που όπως ρητά προειδοποιούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν ως τότε δεν υπάρξει παραπομπή του κ. Βορίδη στο Δικαστικό Συμβούλιο, επέρχεται παραγραφή των ευθυνών που ενδεχόμενα προκύπτουν από την απόφαση που έλαβε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να εκτινάξει κατά 1 εκατομμύριο τα στρέμματα των βοσκοτόπων δημιουργώντας τον χώρο για να πέσουν οι ‘γαλάζιες ακρίδες’ πάνω στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στήνοντας φάμπρικα μαϊμού ενισχύσεων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠαΣοΚ:

Δεν είχαμε καμία αμφιβολία -ούτε εμείς ούτε ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε το καλοκαίρι μια άθλια αντιθεσμική παράσταση γελοιοποίησης του κοινοβουλίου- ότι η κυβέρνηση και οι 157 Βουλευτές της πλειοψηφίας εργαλειοποίησαν το άρθρο 86 για να εμποδίσουν τον έλεγχο των ποινικών ευθυνών των υπουργών τους, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο κ. Βορίδης με τη δήλωση του το επιβεβαιώνει και τον καλωσορίζουμε στην αλήθεια.

Βέβαια, ξεχνάει -γιατί προφανώς τον βολεύει- ότι η Βουλή δεν αποφάσισε ποτέ για τη μη παραπομπή του, καθώς μετά την αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Βουλή.

Κύριε Βορίδη, ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας, και για τον λόγο αυτό τους απέσυρε από την αίθουσα της Βουλής με μια πρωτοφανή στα χρονικά αντισυνταγματική και κοινοβουλευτική μεθόδευση

Όλες αυτές οι απαράδεκτες αντικοινοβουλευτικές πρακτικές στόχευαν ακριβώς στη σημερινή ημερομηνία.

Να ροκανίσουν δηλαδή τον χρόνο ως την 5η Οκτωβρίου, που όπως ρητά προειδοποιούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν ως τότε δεν υπάρξει παραπομπή του κ. Βορίδη στο Δικαστικό Συμβούλιο, επέρχεται παραγραφή των ευθυνών που ενδεχόμενα προκύπτουν από την απόφαση που έλαβε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να εκτινάξει κατά 1 εκατομμύριο τα στρέμματα των βοσκοτόπων δημιουργώντας τον χώρο για να πέσουν οι ‘γαλάζιες ακρίδες’ πάνω στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στήνοντας φάμπρικα μαϊμού ενισχύσεων.