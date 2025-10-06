Πλησιάζει τα 4.000 δολάρια η τιμή του χρυσού καταγράφοντας ακόμα ένα ρεκόρ, καθώς η οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και Γαλλία σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed οδηγούν τους επενδυτές στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,81% στα 3.956,37 δολάρια η ουγγιά και τα futures σημείωσαν άνοδο κατά 1,68% στα 3.946 δολάρια.

Μιλώντας στο Reuters o αναλυτής της Marex, Edward Meir εξηγεί ότι η πολιτική κρίση στη Γαλλία, η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ιαπωνικών ομολόγων εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό και το συνεχιζόμενο κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ρίχνουν καύσιμα στο ράλι του χρυσού.

Τα ρεκόρ του χρυσού

Ο χρυσός έχει σημειώσει αύξηση 50% από την αρχή της χρονιάς, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, υποστηριζόμενο από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed, τις συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, την ανθεκτική ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και την ευρεία αδυναμία του δολαρίου. Οι τιμές spot του χρυσού έσπασαν το επίπεδο των 3.000 δολαρίων/ουγγιά για πρώτη φορά τον Μάρτιο και τα 3.800 δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Το γεγονός ότι βρισκόμαστε τόσο κοντά στα 4.000 δολάρια/ουγγιά υποδηλώνει επίσης ότι ορισμένα από τα funds μπορεί να προσπαθούν να τον ανεβάσουν για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο», πρόσθεσε ο Meir.

Ο μη αποδοτικός χρυσός ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και κατά τη διάρκεια οικονομικών αβεβαιοτήτων.

Οι επενδυτές προεξοφλούν τώρα μια μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Fed αυτόν τον μήνα, με μια επιπλέον μείωση 25 μονάδων βάσης να αναμένεται τον Δεκέμβριο.

«Βλέπουμε τόσο θεμελιώδεις όσο και βασισμένους στην ορμή λόγους για την περαιτέρω άνοδο του χρυσού και τώρα αναμένουμε ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει τα 4.200 δολάρια/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε η UBS σε σημείωμα.

Η τιμή spot του αργύρου αυξήθηκε κατά 1,4% στα 48,63 δολάρια η ουγγιά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών. Η πλατίνα αυξήθηκε κατά 2,3% στα 1.642,25 δολάρια και το παλλάδιο κέρδισε 2,8% στα 1.295,75 δολάρια.

Πηγή: ot.gr