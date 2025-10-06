Αδιάρρηκτες και υπεράνω κάθε έργου χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, καθώς το καλώδιο (GSI) φαίνεται ότι έθεσε σε δοκιμασία τις δύο χώρες.

Όπως είπε το έργο είναι στρατηγικής σημασίας και αναμένεται να βάλει τέλος στην απομόνωση της Κύπρου και να βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές ενέργειας στο νησί που είναι πολύ υψηλές. Για να το χρηματοδοτεί η Ευρώπη, το θεωρεί προφανώς οικονομικά βιώσιμο», σημειώνοντας πως πρέπει να επιλυθούν όλα τα τεχνικά οικονομικά ζητήματα.

«Για να προχωρήσει το έργο, πρέπει να αρθούν οι αμφισβητήσεις και οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητά του και είναι υποχρεωτικό αυτό. Έχουμε συμφωνήσει ένα έργο και ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου λέει “δεν βάζω την υπογραφή μου”. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να γίνει το έργο», τόνισε στο OPEN για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο.

«Το έργο αγοράστηκε από τον ΑΔΜΗΕ πριν από δύο χρόνια. Η άδεια ακόμη δεν έχει μεταβιβαστεί και πρέπει να επιλυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα. Στο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας, θα συζητηθεί το ζήτημα με τον Κύπριο ομόλογό μου», συμπλήρωσε ο κ. Παπασταύρου.

«Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην ελληνική δημοκρατία και η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζει», υπογράμμισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

«Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών αμφισβητεί την αρχική βιωσιμότητα του έργου και αναφέρεται σε δύο μελέτες, ενώ, πέρυσι Ελλάδα και Κύπρος υπέγραψαν πλαίσιο. Έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την Κύπρο» ανέφερε.

Ανέφερε ακόμα ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει συμβούλιο υπουργών Ενέργειας και «είμαι σίγουρος ότι θα είναι αντικείμενο συζήτησης με τον Κύπριο ομόλογό μου».

Χριστοδουλίδης: Όσοι επενδύουν σε ρήξη θα απογοητευτούν

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό, ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ είπε: «Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως.

Στη συνέχεια έστειλε το δικό του μήνυμα. «Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα».