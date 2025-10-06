Εκτός από το νέο πρωτότυπο Hipster το οποίο αναλαμβάνει να συστήσει το προσιτό ηλεκτρικό του «αύριο», η Dacia εφάρμοσε μια σειρά βελτιώσεων στα ήδη υφιστάμενα μοντέλα της εκσυγχρονίζοντας τα σε κάθε πτυχή τους.

Ξεκινώντας από το Jogger, το επταθέσιο μοντέλο που πήρε τον τίτλο του πρώτου υβριδικού Dacia, αναβαθμίζει το υβριδικό του σύνολο το οποίο πλέον αποτελείται από κινητήρα 1,8 λίτρων, μεγαλύτερη μπαταρία (1,4 kWh) και δύο ηλεκτρικά μοτέρ. Το αποτέλεσμα είναι η απόδοση να αυξάνεται στους 155 ίππους και 170 Nm ροπής αντί των 140 ενώ παράλληλα, το υβριδικό σύνολο είναι και πιο αποδοτικό κατά 10%. Εκτός από το υβριδικό σύνολο το Jogger θα είναι εξίσου διαθέσιμο με τον γνώριμο κινητήρα βενζίνης σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων.

Πλην των παραπάνω, η Dacia έχει αναθεωρήσει και την αισθητική παραλλάζοντας την γρίλια και τα φωτιστικά σώματα που υιοθετούν ένα ανεστραμμένο μοτίβο Τ, σχήμα που μιμούνται και τα γραφικά των πίσω φωτιστικών σωμάτων. Επίσης έχουν ανανεωθεί τα προστατευτικά πλαστικά περιμετρικά του αμαξώματος τα οποία αποτελούνται από το υλικό Starkle το οποίο εγγυάται περισσότερη ανθεκτικότητα αλλά και προέρχεται από ανακυκλωμένα πλαστικά.

Στα ενδότερα, ξεχωρίζει το ανασχεδιασμένο τιμόνι που υπόσχεται μεγαλύτερη εργονομία και κυρίως η τοποθέτηση μιας οθόνης10,0 ιντσών σε ρόλο infotainment από τη βασική έκδοση. Στον εξοπλισμό υποβοήθησης έχουν προστεθεί αυτόματα φωτιστικά σώματα, σύστημα αυτόνομης πέδησης και ανίχνευσης της κόπωσης του οδηγού.

Από το πρόγραμμα βελτιώσεων δεν εξαιρείται το Sandero το οποίο προσθέτει στις επιλογές του ένα υβριδικό σύνολο αντίστοιχο του Jogger αποκτώντας εξίσου έκδοση Hybrid 155. Αυτή συνοδεύεται από αντίστοιχες αισθητικές παρεμβάσεις που έχουν παραλλάξει την όψη του κατ΄αναλογία με το Jogger ενώ το υλικό Starkle κάνει επίσης την εμφάνισή του στα πλαστικά που περιβάλλουν το αμάξωμα.

Στο εσωτερικό, εκτός από το νέου σχεδιασμού τιμόνι έχουν ανανεωθεί τα υλικά και έχουν εμπλουτιστεί οι επιλογές επενδύσεων και υφών κάτι που στην πιο περιπετειώδη έκδοση Stepway γίνεται ακόμα πιο διακριτό, ιδίως στις κορυφαίες εξοπλιστικές εκδόσεις του. Βελτιωμένα είναι και τα συστήματα ασφάλειας με το αυτόνομης πέδησης να αποκτά σύστημα ανίχνευσης πεζών και ποδηλατών ενώ προστίθεται και σύστημα ανίχνευσης της κόπωσης του οδηγού.

Από τις αναβαθμίσεις δεν εξαιρέθηκε ούτε το ηλεκτρικό Spring το οποίο αποκτά μια νέα ανάρτηση με νέα ελατήρια και αντιστρεπτική ράβδο που υπόσχονται θεαματική βελτίωση της οδικής του συμπεριφοράς.

Το Spring έχει επωφεληθεί και από νέα και ισχυρότερα ηλεκτρικά μοτέρ με τη βασική έκδοση να αποδίδει πλέον 70 ίππους και την ισχυρότερη 100 ίππους. Ως αποτέλεσμα έχουν βελτιωθεί σημαντικά και οι χρόνοι επιτάχυνσης με τη έκδοση των 70 ίππων να απαιτεί 10,3 δευτερόλεπτα για το sprint των 0-100 χλμ. και την κορυφαία να απαιτεί 6,9 δευτερόλεπτα.

Ακόμα σημαντικότερα ίσως είναι ότι το Spring αποκτά πρόσβαση σε μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) 24,3 kWh η οποία υπόσχεται χάρη στο νέο σχεδιασμό του καλύμματος της να συμβάλλει και στην στρεπτική ακαμψία του πλαισίου. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η αυτονομία η οποία παραμένει στα 225 χλμ. Η φόρτιση μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί με ισχύ έως 40 kW κάτι που καθιστά εφικτή την αναπλήρωση της ενέργειας έως το 80% σε 29 λεπτά με τη σύνδεση σε ταχυφορτιστή.