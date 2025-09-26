H σχέση του ανθρώπου με τα δημητριακά και ένα είδος υποτυπώδους ψωμιού ξεκίνησε από τη Νεολιθική Εποχή. Ψωμοφάγους μάς έλεγε ο Όμηρος, και δεν είχε άδικο. Το ψωμί, άζυμο στην αρχή και προζυμένιο στην πορεία, μετά την εξαιρετική έμπνευση και ανακάλυψη των αρχαίων Αιγυπτίων, αποτελούσε βασικό είδος διατροφής και δεν έλειπε από κανένα γεύμα. Επιπλέον, οι άρτοι ανέκαθεν προσφέρονταν στους θεούς ως πολύτιμα δώρα και δεν ξεχνάμε, φυσικά, ότι το ψωμί ευλογήθηκε από τον Χριστό στον Μυστικό Δείπνο, ο οποίος το ομοίωσε με το σώμα του. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι επίσης είχαν το ψωμί ως βασικό είδος διατροφής, ενώ σε όλη την Ευρώπη συμπεριλαμβανόταν στο καθημερινό τραπέζι τόσο των αριστοκρατών όσο και των φτωχών. Απλώς, οι πρώτοι προτιμούσαν το λευκό σταρένιο και άφηναν για τους υπόλοιπους το ολικής άλεσης, που αργότερα θεωρήθηκε πολύ πιο υγιεινό και κατάλληλο για τα γεύματά μας.

Πέρα όμως από την ιστορία του ψωμιού, για την οποία μπορούμε να γράψουμε βιβλία, υπάρχει και η μικρή ιστορία κάθε σπιτιού ή κάθε ανθρώπου με αυτό. Στους σύγχρονους καιρούς, μάλιστα, το τοστ ή το φρυγανισμένο ψωμί θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει σώσει πολλά σπίτια, εκατομμύρια μητέρες που βρίσκονται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης και δεν έχουν απάντηση στο «τι να μαγειρέψω πάλι;», ακόμα περισσότερους εργένηδες από βέβαιο λιμό και ορδές φοιτητών που έχουν περάσει εβδομάδες και εξεταστικές ολόκληρες με ψωμί, τυρί και ζαμπόν. Και, όσο κι αν υπήρξαν εποχές όπου λοιδορήθηκε, υποτιμήθηκε και θεωρήθηκε υπεύθυνο μέχρι και για σοβαρές ασθένειες ή τρομακτικές επιπτώσεις στην τέλεια φόρμα μας, το ψωμί κατάφερε να διατηρήσει τη δύναμή του, ενώ τα τελευταία χρόνια ζει μια νέα χρυσή εποχή, με πολλούς από μας να έχουν επιδοθεί σε ζυμώματα δημιουργώντας σπιτικά αρτοποιήματα που θα ζήλευαν ακόμα και τα πιο διάσημα παριζιάνικα boulangeries.

Δείτε λοιπόν τις προτάσεις μας για τα τοστ –απλά ή πιο περίπλοκα, υγιεινά ή πιο αμαρτωλά– και ξεκινήστε τη νέα σεζόν στη βάση σας με την καλύτερη συμμαχία. Και μην ξεχνάτε ότι για το καλό τοστ το πιο σημαντικό είναι το καλό βούτυρο. Ποτέ μην κάνετε το λάθος να επιλέξετε ένα στην τύχη.

Η αξία του κλασικού

Με ένα ψωµάκι του τοστ από φούρνο, εξαιρετικής ποιότητας ελληνικό τυρί και κάποιο άπαχο αλλαντικό έχετε ένα θρεπτικό σνακ, ιδανικό για πρωινό, δεκατιανό ή βραδινό. Πάντα µε την προϋπόθεση ότι το βούτυρο θα είναι µιας µικρής παραγωγής, φίνο και βελούδινο.

Το κλασικό τοστ έχει έναν τρόπο να αναβαθµιστεί άµεσα, κι αυτός είναι η προσθήκη του αβγού. Αν είστε µερακλήδες, θα τιµήσετε το αβγό µάτι. Θα το τοποθετήσετε από πάνω αν πρόκειται να απολαύσετε το τοστ σας µε µαχαιροπίρουνο ή θα το βάλετε στο κέντρο αν θέλετε να το φάτε γρήγορα και ωραία στο χέρι.

Άλλο ένα µυστικό για τέλεια ζεστά σάντουιτς είναι να έχετε πάντα ψωµάκια στην κατάψυξη. Όταν το επιθυµείτε, τα βγάζετε, τα ζεσταίνετε στην τοστιέρα και τα γεµίζετε µε ό,τι θέλετε. Δυνατός συνδυασµός η ντοµάτα µε τη µοτσαρέλα και το πέστο βασιλικού, ειδικά για βραδινό παρέα µε ένα λευκό κρασάκι.

Ένα ψωµί ολικής άλεσης, πλούσιο σε φυτικές ίνες, μαζί με αβοκάντο, που έχει καλά λιπαρά, βιταµίνες και µέταλλα, αλλά και με αβγό, επίσης με βιταµίνες, µέταλλα και πρωτεΐνες, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη µέρα. Σε αυτή την περίπτωση, θα βάλετε τα υλικά αφού ψήσετε το ψωµάκι. Η έξτρα συµµετοχή της πιπεριάς θα προσθέσει την ευεργετική δράση των αντιοξειδωτικών και του φυλλικού οξέος σε αυτήν των άλλων βιταµινών.

Ένα “υγιεινό” βρόμικο σε δύο παραλλαγές

Εδώ το τοστ µπορεί να γίνει πάνω σε φρυγανισµένη φέτα ψωµιού σαν ανοιχτό σάντουιτς ή να µεταφερθεί στο γραφείο σαν πολυώροφο κλαμπ. Σπιτική coleslaw, φέτες αγγουριού, βραστό αβγό, πιπεράκι και, φυσικά, καλής ποιότητας ψωµί σίκαλης.

Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να μην μπορείς να αποφασίσεις τι θέλεις. Τελικά δοκιµάζεις να συνδυάσεις τις επιθυµίες σου κι αυτό πετυχαίνει. Πολύσπορο ψωµάκι, λόλα και πανέ κοτόπουλο δίνουν ένα αποτέλεσµα που δεν προδίδει ποτέ. Η συµµετοχή της κατσικίσιας γραβιέρας είναι το κερασάκι. Ποια γραβιέρα δεν υποκλίνεται στο ζεστό ψωµί;

Το σάντουιτς των “ψαγμένων”

Η µπαγκέτα είναι σταρένια, «πολυτελείας», όπως έλεγε η γιαγιά µου, το φιλέτο στήθος κοτόπουλου ψηµένο σωστά για να είναι τρυφερό και τα ντοµατάκια κονφί γλυκά σαν µέλι, γιατί έχει έναν τρόπο το ψήσιµο να τους βγάζει όλη τη νοστιµάδα. Η coleslaw είναι προαιρετική. Και µε µια φρέσκια βουβαλίσια µοτσαρέλα θα περνούσατε υπέροχα.

Το εποχιακό “στολίδι”

Από εκείνα τα λαχταριστά που απολαµβάνουµε µόνο µία εποχή του χρόνου. Το φρυγανισµένο ψωµί, το ιταλικό αλλαντικό µε την ξεχωριστή γεύση και η γλυκύτητα του σύκου που απογειώνεται µε τα καρύδια είναι µια έξοχη πρόταση πρωινού αλλά και µια καταπληκτική συνοδεία για το κρασί σας.