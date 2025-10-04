Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, θα φωτίσει τον ουρανό η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025, γνωστή ως «Πανσέληνος της Συγκομιδής», εγκαινιάζοντας μια σειρά τριών εντυπωσιακών σεληνιακών φαινομένων που θα συνεχιστούν μέχρι τον Δεκέμβριο.

Η φετινή πανσέληνος του Οκτωβρίου αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και φωτεινότερη του έτους, καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη. Πρόκειται για την πρώτη υπερπανσέληνο μετά τον Νοέμβριο του 2024 και θα είναι ορατή σε πολλές περιοχές, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Η ονομασία «Πανσέληνος της Συγκομιδής» προέρχεται από την παράδοση να δίνονται ονόματα στις πανσελήνους του έτους, συνήθως εμπνευσμένα από τη φύση και τις αγροτικές δραστηριότητες. Αν και ο Οκτώβριος είναι γνωστός ως μήνας της «Πανσελήνου του Κυνηγού», φέτος η συγκεκριμένη πανσέληνος φέρει τον τίτλο της «Πανσελήνου της Συγκομιδής», καθώς ανατέλλει πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία – περίοδο που συνδέεται με τη συγκομιδή των καλλιεργειών.