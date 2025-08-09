Η πολυαναμενόμενη Πανσέληνος του Αυγούστου, ή αλλιώς το «φεγγάρι του Οξύρυγχου», θα κάνει την εμφάνισή της απόψε (09/08) στον ουρανό για να προσδώσει μια μυσταγωγική αίσθηση στο καλοκαίρι μας.

114 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, θα υποδεχθούν το κοινό, κάτω από το φως του φεγγαριού. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 71 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου 44 θα παραμείνουν ανοιχτοί με ελεύθερη είσοδο.

Κατά τη φετινή διοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις έως και τις 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί και το οποίο περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, αστροπαρατήρηση, αφηγήσεις μύθων και ξεναγήσεις, που διοργανώνουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, πολλές από αυτές σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς συλλόγους.

Πανσέληνος Αυγούστου 2025: Πρόγραμμα εκδηλώσεων στην Αττική για τις 9 Αυγούστου

Άγιος Γεώργιος Γαλατσίου

Μουσική εκδήλωση «Φεγγάρι μάγια μου ‘κανες». Αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, συνδιοργάνωση με τον Δ. Γαλατσίου. Ώρα έναρξης: 21:00. Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου («Ὀμορφη Εκκλησιά») θα παραμείνει ανοιχτός από 18:00 έως 22:00, με παρουσία και αρχαιολόγου της Εφορείας για ενημέρωση των επισκεπτών.

Αρχαιολογικός Χώρος Αμφιαρείου, Κάλαμος Ωρωπού

Θεατρική παράσταση «Μήδεια Έξοδος» σε σκηνοθεσία Κ. Χατζή, ώρα έναρξης 20:30. Ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει ανοιχτός από 20:00 έως 23:45.

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Το Μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό, με ελεύθερη είσοδο, από 20:00 έως 24:00.

Νομισματικό Μουσείο

Μουσική εκδήλωση στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου με την ερμηνεύτρια Άρτεμη Κυριακοπούλου και τον Φώτη Μαραντζίδη στο πιάνο, ώρα έναρξης: 21:00.

Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίου Θεάτρου Ζέας-Αύλειος Χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά

Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, από 20:00 έως 22:00. Περιήγηση στην υπαίθρια έκθεση υπό τους ήχους ατμοσφαιρικής, ηλεκτρονικής μουσικής από τον παραγωγό Χρήστο Γιώτη, με συνοδεία βιολιού από τον Χαράλαμπο Παρίτση (Η έκθεση των εσωτερικών χώρων του μουσείου θα παραμείνει κλειστή).

Αρχαιολογικός Χώρος Κάστρο Κυθήρων

Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, από 20:00 έως 24:00.

Αρχαιολογικός Χώρος Δυτικών Λόφων

Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό, όλο το 24ώρο.

Αρχαιολογικός Χώρος Ακαδημίας Πλάτωνος

Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό, όλο το 24ώρο.

Στις 13 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη (συνδιοργάνωση με Δήμο Μάνδρας – Ειδυλίας, Περ. Αττικής, Π.Ε. Δυτικής Αττικής) στον αρχαιολογικό χώρο Αιγόσθενων.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού για όλη τη χώρα

Πανσέληνος Αυγούστου στο Μουσείο Ακρόπολης

Με την ευκαιρία της αυγουστιάτικης Πανσελήνου, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, το Μουσείο Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριο της λειτουργίας του και θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού.

Η είσοδος στο Μουσείο θα είναι με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου και τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τα Πωλητήρια του Μουσείου θα κλείσουν στις 11:30 μ.μ. Το Μουσείο της Ανασκαφής θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.

Πανσέληνος 2025 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Σάββατο 9 Αυγούστου το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα υποδεχθεί την πανσέληνο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 20:00 έως τα μεσάνυχτα και με θεματικές περιηγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου.

Από τις 20:30 έως τις 24:00 τα βλέμματα, οι σκέψεις και τα βήματα των επισκεπτών θα οδηγηθούν σε επιλεγμένα εκθέματα των μονίμων και των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου και σε ένα νυχτερινό περίπατο γύρω από αυτό, με ιστορίες που θα ξεδιπλώσουν οι ακόλουθοι αφηγητές:

Δρ Κωνσταντίνος Νικολέντζος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων

«Ιστορίες λάμψης και μυστηρίου στην Προϊστορία: Χρυσός και κεχριμπάρι αλλιώς». Ώρα: 20:00 – 21:00.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (τηλ.: 213 214 4856).

Δρ Κάτια Μαντέλη, Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων

«Οι φάσεις της σελήνης στην ζωή των νεολιθικών κοινωνιών». Ώρα: 21:15 – 22:00

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (τηλ.: 213 214 4856).

Δρ Κωνσταντίνος Πασχαλίδης, Αρχαιολόγος Τμήματος Εκπαίδευσης, Επιμελητής Αρχαιοτήτων.

«Ιστορικός περίπατος γύρω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το περιπετειώδες χρονικό δύο αιώνων σε ένα σημείο της πόλης»

Συνάντηση στα σκαλιά του Μουσείου επί της οδού Πατησίων. Ώρα: 20:30-22:00. Συμμετοχή ελεύθερη

Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα είναι επισκέψιμοι έως τις 24:00.

Πανσέληνος με σινε-μαραθώνιο στο ΚΠΙΣΝ

Το Full Moon Sleepover επιστρέφει για τρίτη φορά φέτος το καλοκαίρι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και υπόσχεται μια φεγγαρόλουστη κινηματογραφική βραδιά στο πιο δροσερό Πάρκο της πόλης, με ελεύθερη είσοδο.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 21.00, κάτω από το φως της Πανσελήνου του Οξύρρυγχου, ο Κάπτεν Τζακ Σπάροου και το πλήρωμά του καταλαμβάνουν την οθόνη που έχει στηθεί στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και προσκαλούν τους θεατές σε ένα ολονύκτιο ταξίδι στις πιο επικές θάλασσες του κινηματογράφου: καταραμένα πλοία, χαμένοι θησαυροί, δράση, μυστήριο και μαύρο χιούμορ σ’ ένα σινε-μαραθώνιο με τις τρεις πρώτες ταινίες του αγαπημένου franchise «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» της Disney.

21.00 / Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού

23.30 / Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Το Σεντούκι του Νεκρού

02.10 / Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Στο Τέλος του Κόσμου

Γιατί ονομάζεται φεγγάρι του Οξύρρυγχου

Κατά την αρχαιότητα, οι άνθρωποι χώριζαν τον χρόνο με βάση την Πανσέληνο. Έτσι, ονομάτιζαν τα φεγγάρια ανάλογα με τις γεωργικές εργασίες ή τις δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνονταν την εκάστοτε περίοδο.

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος έλαβε την ονομασία «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», επειδή κατά την εποχή που εμείς σήμερα γνωρίζουμε ως Αύγουστο, οι ιθαγενείς της Αμερικής ψάρευαν το ομώνυμο ψάρι, γνωστό και ως Μουρούνα.

Η πρώτη καταγραφή της ονομασίας έγινε από το ”Old Farmer’s Almanac” τη δεκαετία του 1930, το οποίο τεκμηρίωσε τα ονόματα που έδιναν οι ιθαγενείς Αμερικανοί σε κάθε πανσέληνο του έτους.

Κατά την περίοδο αυτή του καλοκαιριού, η αλιεία του οξύρρυγχου στις Μεγάλες Λίμνες και στη λίμνη Champlain ήταν στο αποκορύφωμά της, καθιστώντας το ψάρι πολύτιμη τροφή για τις τοπικές κοινότητες.