Συνελήφθη για χρέη στο Δημόσιο που αγγίζουν τα 850.000 ευρώ ο Βασίλης Παϊτέρης. Ο Βασίλης Παϊτέρης χθες νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά.

«Είμαι στη ΓΑΔΑ. Τα χρέη είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει πάνω στην Αγία Βαρβάρα. (το χρέος) είναι 850.000 ευρώ και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια φυλακή για ένα σπίτι. Με έπιασαν στον δρόμο. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα, με συνέλαβαν το προηγούμενο Σάββατο. Δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου» είπε ο τραγουδιστής στο Πρωινό.