Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης.

Ο πιλότος του αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Αίγυπτο αναγκάστηκε να το προσγειώσει εξαιτίας της μεγάλης αναστάτωσης που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της πτήσης εξαιτίας μίας επιβάτη.

Υπό την επήρεια αλκοόλ

Πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το πλήρωμα του αεροσκάφους δεν κατάφερε να καλμάρει την έντονη διάθεση της 38χρονης βρετανίδας η οποία φώναζε διαρκώς και αναστάτωνε πλήρωμα και επιβάτες.

Αναγκαστική προσγείωση

Και αφού δεν κατέστη δυνατό να επικρατήσει η ηρεμία στην πτήση, ο πιλότος του αεροσκάφους αφού ήρθε σε συνεννόηση με τον πύργο ελέγχου στο «Νίκος Καζαντζάκης» πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση ώστε να αποβιβαστεί η υπό την επήρεια αλκοόλ επιβάτης.

Στα δικαστήρια αντί στην Αίγυπτο

Η 38χρονη αντί της Αιγύπτου όπου σχεδίαζε να κάνει διακοπές με τον σύζυγό της και το παιδί τους με τους οποίους συνταξίδευε, θα οδηγηθεί τελικά ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης.