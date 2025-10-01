Επιστολή προς τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής της βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλο, απέστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Ο κ. Μυλωνάκης δηλώνει ότι προτίθεται να καταθέσει στην επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις, στο οποίο έχει εμπλακεί το όνομα του.

Όπως αναφέρει: «Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».

