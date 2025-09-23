Λάβρος κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε χθες στην Βουλή ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος προσήλθε να απαντήσει στην ερώτηση που του είχε απευθύνει σχετικά με την «παραγγελία, αξιοποίηση και διακίνηση» από τον ίδιο “εσωτερικού σημειώματος” για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο βρίσκεται στα χέρια του από τον Ιούνιο 2025».

Όπως ήταν αναμενόμενο ο ίδιος διέψευσε τα πάντα, όπως και ότι είχε καλέσει τον «γαλάζιο» βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο στο Μέγαρο Μαξίμου για να τον ενημερώσει ότι το τηλέφωνό του είχε «πιαστεί» από τον «κοριό» στο πλαίσιο της έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άρα δεν μπορούσε να υπουργοποιηθεί.

Ο κ. Μυλωνάκης αναφέρθηκε σε ανυπόστατα δημοσιεύματα και κατασκευασμένα κατηγορητήρια, ενώ απέδωσε στην κυρία Κωνσταντοπούλου «σενάρια επιστημονικής φαντασίας» και «νέες θεωρίες συνομωσίας», προφανώς δεν την έπεισε, αφού του καταλόγισε ότι φέρεται να έχει εμπλακεί «σε παράνομη και κακουργηματική γνώση απορρήτων επικοινωνιών βουλευτών της ΝΔ, γνώση ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για δυσθεώρητα ποσά» και ότι είναι «εκείνος που συντονίζει και επιλαμβάνεται όλων των μεθοδεύσεων της συσκότισης» και βεβαίως ότι κάλεσε τον κ. Μπουκώρο.

***

Θα έχει συνέχει η κόντρα Μυλωνάκη-Ζωής

Τι απάντησε σε όλα αυτά ο Γ. Μυλωνάκης; Ότι είναι ψέματα («έχετε αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη και την συνωμοσιολογία σε τέχνη», της είπε). Το επίμαχο έγγραφο το χαρακτήρισε «non paper» και «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα εσωτερικού χαρακτήρα για προσωπική του ενημέρωση», χωρίς τα τυπικά χαρακτηριστικά εγγράφου που του εστάλη στις 15 Ιουνίου 2025 στο τηλέφωνο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Μάλιστα διατύπωσε κάποιους υπαινιγμούς που δεν πέρασαν απαρατήρητοι: όπως είπε, «δείχνοντας» εμμέσως τον αποστολέα του σημειώματος, του δημιουργούνται «άλλου είδους ερωτήματα για το πώς κάποιοι το κατέχουν…».

Επίσης, διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε γνώση της εισαγγελικής έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2024 και για αυτό, άλλωστε, ζήτησε αργότερα το εν λόγω άτυπο σημείωμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «καμία ενημέρωση δεν είχα και κανέναν δεν ενημέρωσα για το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων που περιλαμβάνονται στην δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Βουλή», διαψεύδοντας όσα του αποδίδονται σχετικά με τον κ. Μπουκώρο: «Πού και πότε έχει πει ο κ. Μπουκώρος αυτά που βάζετε στο στόμα του;» είπε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία διερωτήθηκε: «Τελικά εσείς δεν ξέρατε τίποτα; Μας λέτε ότι όλα είναι σκευωρία και ότι όλα είναι ψέματα;», ενώ τον προειδοποίησε ότι είναι «εξαιρετικά εκτεθειμένος». Οπότε αναμένω να έχει συνέχεια η κόντρα…

***

Κόκκινη κάρτα για το άσυλο

Έντονος σκεπτικισμός επικρατεί στο πρωθυπουργικό επιτελείο όπως επίσης και στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου όσον αφορά την ανανέωση ή μη της περίφημης τροπολογίας περί αναστολής του δικαιώματος κατάθεσης αιτήματος ασύλου.

Η τρίμηνης διάρκειας παρέμβαση, με αμφιλεγόμενη επίδραση στην προσωρινή ανάσχεση των ροών, λήγει στις 12 Οκτωβρίου. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι που φθάνουν κατά συρροήν τις τελευταίες ημέρες στα νότια της Κρήτης προέρχονται κατά μεγάλη πλειοψηφία από το εμπόλεμο Σουδάν, διαθέτουν δηλαδή «προσφυγικό προφίλ». Άρα, η προβληματική τροπολογία, που ήδη προσβάλλεται από οργανώσεις, συλλόγους και φυσικά πρόσωπα καθίσταται ακόμα πιο διάτρητη, σε διεθνές μάλιστα επίπεδο. Και όπως λένε πολλοί, ήδη η χώρα μας έχει δεχθεί κίτρινες κάρτες και πάει για κόκκινη.

***

Το φαρμάκι Δένδια για Γεραπετρίτη

Ότι ο Νίκος Δένδιας βλέπει αφειδώς συναδέλφους δημοσιογράφους και διαμορφωτές της κοινής γνώμης στους οποίους εξηγεί το πώς βλέπει την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο όσον αφορά τη διεθνή θέση της αλλά και στο εσωτερικό, είναι πλέον πασίγνωστο. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε όσους τον ρωτάνε για τη σχέση του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο υπουργός Άμυνας ξεκαθαρίζει ότι όλα βαίνουν καλώς. Άλλωστε, όπως προσθέτει δεν έχουν να χωρίσουν κάτι καθώς ο ένας είναι πολιτικός, ενώ ο άλλος όχι.

***

Ποιος θα χτίσει το γιοφύρι;

Εκ των πραγμάτων θα έχει πολύ ζωηρό ενδιαφέρον η αυριανή εκδήλωση της επονομαζόμενης «Πρωτοβουλίας Ανατολικής Αττικής» με πυρήνα τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, που μέχρι τώρα και για να είμαστε ειλικρινείς το πρωί τη χτίζανε και το βράδυ γκρεμιζόταν. Η ανθρωπογεωγραφία των ομιλητών στη μάζωξη της Παλλήνης συνθέτει ένα μείγμα από το ανανεωτικό ΠαΣοΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και λοιπές δυνάμεις που, υπό τη σκιά του Αλέξη Τσίπρα, εξακολουθεί να επεξεργάζεται μεθόδους συμπόρευσης με φόντο τις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι βέβαιο πως θ’ ακουστούν αρκετά μέσα σε αυτό το δίωρο. Αλλά κυρίως έχει σημασία από ποιους και πώς θα ακουστούν. Πάντως μου είπαν ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση σήκωσε πολύ σκόνη και σε ΣΥΡΙΖΑ και σε Νέα Αριστερά. Πολλοί ψάχνονταν να δουν τι γίνεται και ποιος την διοργανώνει και αυτό όπως ήταν φυσικό πυροδότησε μουρμούρα. ***

Οι διαφορετικές γραμμές

Διότι την ίδια στιγμή που η Λούκα Κατσέλη υποστήριζε προσφάτως, αιφνιδιάζοντας πολλούς, ότι μια ενδεχόμενη επιστροφή Τσίπρα θα βόλευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο ο βουλευτής Γιώργος Καραμέρος όσο και ο Διονύσης Τεμπονέρας, που θα βρίσκονται μαζί της στο πάνελ, δεν έχουν κρύψει -με τον τρόπο του ο καθένας- ότι είναι αναγκαία η συμβολή ενός πολιτικού που μπορεί να επανενώσει χώρους, πρόσωπα και κυρίως μυαλά. Θα πω με σχετική βεβαιότητα, ακόμη, ότι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος θα υιοθετήσει το αφήγημα Χαρίτση για ένα λαϊκό μέτωπο μακριά από συμπράξεις κορυφής προσωπικού χαρακτήρα. Όσο για τον γιατρό Γιώργο Μπουλμπασάκο (μέλος ΚΕ ΠαΣοΚ) προβλέπω ότι ναι μεν θα ζητήσει συγκλίσεις θα είναι ταυτόχρονα κομματάκι προσεκτικός σε βαθμό που δεν θα φέρει σε δύσκολη θέση τη Χαρ. Τρικούπη.

***

«Κουτοπονηριές» του υπουργείου Παιδείας

Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα πως το ΠαΣοΚ και ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης ζητούν να μάθουν ποιος έδωσε τα 2.000.000 ευρώ που χρειάζεται ένα πανεπιστήμιο ως εγγυητική από τράπεζα και τα 600.000 ευρώ που χρειάζεται ως παράβολο για να μπουν στο φάκελο και να αιτηθεί άδεια λειτουργίας. Υπενθυμίζω πως με βάση τον νόμο Πιερρακάκη, αλλά και την ερμηνεία του υπουργείου προς το ΣτΕ πρέπει αυτά τα λεφτά να τα δώσει το μητρικό πανεπιστήμιο, καθώς στη χώρα μας ιδρύονται μόνο παραρτήματα.

Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου απάντησε στον Στέφανο Παραστατίδη πως υπήρξε τεχνικό πρόβλημα, για αυτό και δεν είχαμε μάθει μέχρι εκείνη την στιγμή ποιος έχει δώσει τα χρήματα. Στη συνέχεια όμως ήρθε μία απάντηση από το υπουργείο που δεν ικανοποιεί καθόλου τη Χαριλάου Τρικούπη. Βλέπετε όπως μου λένε «πράσινοι βουλευτές» το υπουργείο απαντά σε άλλο θέμα και όχι σε αυτό που θέλει να μάθει το ΠαΣοΚ στο ποιος δηλαδή έδωσε τα λεφτά. Στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για «κουτοπονηριές» του υπουργείου που αποφεύγει να δώσει μία συγκεκριμένη απάντηση σε συγκεκριμένη ερώτηση. «Εμείς δεν ρωτάμε αν πληρώθηκαν οι εγγυητικές και τα παράβολα αλλά ποιος τα πλήρωσε. Επομένως, δεν ζητήσαμε αριθμούς εγγυητικών ή κωδικούς αριθμούς παραβόλων, αλλά ακριβή αντίγραφά τους» τονίζουν από το ΠαΣοΚ και ομολογώ πως πλέον μου έχει κινήσει και εμένα το ενδιαφέρον γιατί δεν απαντά ευθέως το υπουργείο ή γιατί καθυστερεί τόσο η απάντηση…

***

Ζώνονται τα φυσεκλίκια ενόψει του «πράσινου» συνεδρίου

Και μια που είμαστε στο ΠαΣοΚ θα σας πως και κάτι ακόμη. Είναι κοινό μυστικό πως οι εκφραστές των εσωκομματικών τάσεων προσπαθούν να έχουν τους μηχανισμούς τους ενεργοποιημένους και συσπειρωμένους ενόψει του συνεδρίου που θα γίνει στα τέλη Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ο Χάρης Δούκας ζήτησε να υπάρξει συνεδριακή δέσμευση για να μη συγκυβερνήσει το ΠαΣοΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό βέβαια αποτελεί και δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη, από πέρυσι τουλάχιστον, όταν απάντησε στη ΔΕΘ του 2024 σε σχετική ερώτηση του βήματος. Ωστόσο, η αναφορά και μόνο του δημάρχου Αθηναίων να μπει αυτή η θέση σε ψηφοφορία στο συνέδριο δείχνει από τη μία τις διαθέσεις του και από την άλλη πως επέλεξε να θέσει ένα δίλημμα που δίνει σε αυτόν και τους υποστηρικτές του μια πολιτική κατεύθυνση. Μένει τώρα να δούμε πως θα κινηθούν και οι υπόλοιποί όσο περνάει ο καιρός και πηγαίνουμε στην κορυφαία αυτή εσωκομματική διαδικασία.

***

Το think tank του Σαχινίδη

Πληθωρισμός think tank έχει η χώρα και γεννήθηκε ένα ακόμα. Το όνομά του, Progressive Lab, με προτάσεις γύρω από την Πρόοδο και τον Σοσιαλισμό. Έψαξα να δω ποιος είναι ο εμπνευστής του και είδα πως αυτός είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης. Είδα όμως και τα ονόματα που συμμετέχουν και στην Επιστημονική Επιτροπή. Αρκετοί αξιόλογοι καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά μου έκανε εντύπωση και το γεγονός ότι συμμετέχουν και πρόσωπα που είχαν αξιοποιηθεί επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και είχαν καλή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο επίκουρος καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην συντονιστής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο Θόδωρος Μητράκος, κ.α.