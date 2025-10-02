Η επιστολή που απέστειλε ο Γιώργος Μυλωνάκης προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής φέρνει νέα δεδομένα μπροστά στα μέλη της αναφορικά με τη λίστα μαρτύρων. Η κίνηση του αυτή, ανοίγει τον δρόμο στην αντιπολίτευση να επιμείνει στη θέση της για την κλήτευσή του ως μάρτυρα.

Σήμερα, η επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεδριάζει στις 10 το πρωί και θεωρείται βέβαιο ότι από την έναρξη κιόλας το θέμα θα τεθεί επί τάπητος.

Η αντιπολίτευση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσει να προσέλθει στην επιτροπή ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ άμεσα. Αίτημα που στο παρελθόν η μειοψηφία είχε ήδη καταθέσει αλλά καταψηφίστηκε. Η επιτροπή, με τις ψήφους της πλειοψηφίας, αποφάσισε να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο κύκλο καταθέσεων που αφορά πρώην προέδρους του Οργανισμού και υπουργούς μεταθέτοντας την προσέλευση του κ. Μυλωνάκη για αργότερα. Οπότε δεν αποκλείεται η πλειοψηφία να επιμείνει σε αυτή τη «δέσμευση» της μεταθέτοντας σε αόριστο χρόνο την κλήτευση του κ. Μυλωνάκη.

Στην επιστολή του ο Γιώργος Μυλωνάκης, σημειώνει πως: «Τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στη διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου. Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει».

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως η Ελλάδα έχει πληρώσει σε βάθος 30 ετών, ποσά άνω των 2,7 δισ. ευρώ σε πρόστιμα για προβληματικές αγροτικές επιδοτήσεις. Η σημερινή κυβέρνηση ήταν η πρώτη η οποία πριν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε 5.200 ΑΦΜ για έλεγχο, άρα και ποινικό έλεγχο με αποτέλεσμα πολλές υποθέσεις τώρα να είναι- πέραν αυτής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας- σε πολύ προχωρημένο στάδιο στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Η αντιπολίτευση, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, ήθελε να περιορίσει τη συζήτηση σε δύο πρώην Υπουργούς, ελλείψει μάλιστα ποινικών στοιχείων επιβαρυντικών, εκτός αν θεωρούμε ότι το «συναινώ» σε μια πληρωμή που βασιζόταν στο ό,τι προέβλεπε ο νόμος, συνιστά επιβαρυντικό στοιχείο.

Τονίζουν πως η Εξεταστική έχει αξία γιατί πρέπει να δούμε τι έκαναν όλοι όσοι διοίκησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικών μας ημερών.

Ποιοι καταθέτουν σήμερα

Τέλος, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό σήμερα θα καταθέσουν οι πρώην πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ κύριοι Μελάς και Παππάς.