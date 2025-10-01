Οι πιτσιρικάδες έδειξαν τον δρόμο στους άνδρες. Διαφορετικά τα μεγέθη, αλλά το 2-1 του Ολυμπιακού Κ19 επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο για τη League Phase του Youth League ήταν ένα καλό και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του τι μπορεί να φέρει μια συμπαγής εμφάνιση σ’ ένα εκτός έδρας παιχνίδι.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου βρήκε και τα δύο γκολ της στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Αρχικά σκόραρε ο Κορτές στο 20′ κι ακολούθως ο Φίλης στο 37′. Τα δύο αυτά γκολ διαμόρφωσαν μια μη αναστρέψιμη συνθήκη στο υπόλοιπο του αγώνα. Οι νεαροί «κανονιέρηδες», που έπαιζαν με αριθμητικό μειονέκτημα από το 15′, άργησαν να μειώσουν (Ογκουνάικε στο 83′) και η έκβαση δεν άλλαξε.

Με το διπλό αυτό επί της Άρσεναλ Κ19 στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός ντούμπλαρε τις επιτυχίες του στη διοργάνωση και φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες (Τότεναμ, Τσέλσι, Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Μπριζ, Σίτι) που έχουν το απόλυτο των βαθμών ύστερα από ισάριθμες αγωνιστικές. Ιδανικό ξεκίνημα δηλαδή.

Ολυμπιακός Κ19: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Αλαφάκης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς (93′ Αβραμούλης), Λιατσικούρας, Χαμζά (93′ Σιώζιος), Κορτές (61′ Βασιλακόπουλος), Ρολάκης, Φίλης, Κότσαλος (77′ Λάνα)