Απόψε το βράδυ (Τετάρτη 1/10) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Λονδίνο για το Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι», σε ένα παιχνίδι που θα αρχίσει στις 22.00, επιστρέφουν σε ένα γήπεδο από το οποίο έχουν πολλές ευχάριστες αναμνήσεις.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι εκεί άλλαξαν για πάντα την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Η πρώτη μεγάλη βραδιά στο Emirates ήρθε πριν από δέκα χρόνια.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2015, η σπουδαία ομάδα που καθοδηγούσε ο Μάρκο Σίλβα νίκησε 3-2 τους «κανονιέρηδες» μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των οπαδών τους, που ενδεχομένως να περίμεναν ένα εύκολο βράδυ. Αντ’ αυτού έγιναν μάρτυρες μίας από τις μεγαλύτερες νίκες ελληνικής ομάδας στην ιστορία των Κυπέλλων Ευρώπης!

Η αγωνιστική εικόνα που έβγαλαν στο χορτάρι οι ερυθρόλευκοι προκάλεσε το θαυμασμό όλων. Δεν στήθηκαν πίσω για να μη δεχθούν γκολ. Έπαιξαν το ποδόσφαιρο που ήξεραν, χωρίς φόβο, αλλά με τον δέοντα σεβασμό προς τον μεγάλο αντίπαλο.

Με κρύο αίμα από την Ισλανδία

Ο Ολυμπιακός έδειξε τις διαθέσεις του από το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο χτύπημα ήρθε στο 33′ από τον Φελίπε Πάρντο. Ο Παϊτίμ Κασάμι επέλεξε να σημαδέψει τον Κολομβιανό που περίμενε στο ύψος της γραμμής της μεγάλης περιοχής και σούταρε με τη μία. Η κόντρα στο πόδι του Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεν άλλαξε την πορεία της μπάλας και ακινητοποίησε τον τερματοφύλακα Νταβίδ Οσπίνα ο οποίος την είδε να καταλήγει στα δίχτυα του!

Ο Θίο Γουόλκοτ ισοφάρισε δύο λεπτά αργότερα με πλασέ, όμως στο 40′ ήρθε το δεύτερο χτύπημα από τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φορτούνης εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά με πολύ φάλτσο, ο Οσπίνα που είχε τον νου του περισσότερο στην έξοδο μπερδεύτηκε και στην προσπάθειά του να πιάσει την μπάλα την έστειλε να σκάσει μέσα απ’ τη γραμμή του τέρματος! Ο Ολυμπιακός ήταν ξανά μπροστά στο σκορ με 2-1.

Η Άρσεναλ βγήκε μπροστά και ο Ολυμπιακός συνέχισε να απειλεί στις αντεπιθέσεις, όμως ένα ξέσπασμα της Άρσεναλ αμέσως μετά την είσοδο του Άαρον Ράμσεϊ στο ματς, έφερε το 2-2 στο 65′.

Δύο λεπτά νωρίτερα ο Ομάρ Ελαμπντεαλουί είχε σώσει με αυτοθυσία σουτ του Σάντι Καθόρλα λίγο πριν από τη γραμμή και το γήπεδο είχε αρχίσει να γέρνει. Πολλοί πίστεψαν εκείνη τη στιγμή ότι η Άρσεναλ θα επέβαλλε τον ρυθμό της κι ότι ο Ολυμπιακός θα κατέρρεε. Έκαναν λάθος.

Δεν πέρασε ούτε ένα λεπτό και ο Πάρντο απέφυγε τον Κίραν Γκιμπς από τα δεξιά, γύρισε συρτά για τον Φινμπόγκασον κι αυτός πλάσαρε «με τη μία» δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Το τρίτο χτύπημα αποδείχθηκε και το τελειωτικό.

Η Άρσεναλ δεν είχε πια κουράγιο να αντιδράσει, αν και το έκανε χωρίς αποτέλεσμα. Οι εμπνεύσεις του Μεσούτ Οζίλ (όπως το σουτ στο 77′ που απέκρουσε ο Ρομπέρτο) δεν έφεραν την τρίτη ισοφάριση. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής.

Η κανονιά του Ελ Αραμπί

Εκείνη η νίκη μπορεί να μη βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει την πρόκριση στους «16» του Champions League. Ωστόσο έσπασε την κατάρα των εκτός έδρας αγώνων και του άνοιξε το δρόμο προς τη δόξα.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020, οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στο Λονδίνο με στόχο να ανατρέψουν το 1-0 του πρώτου αγώνα. Η ομάδα του Μαρτίνς όχι απλά κοίταξε στα μάτια το θηρίο, αλλά κατάφερε να το πληγώσει.

Ο Παπέ Αμπού Σισέ με καρφωτή κεφαλιά στο 53’ έκανε το 1-0 και «μάτσαρε» το σκορ του πρώτου αγώνα. Ο Ολυμπιακός κράτησε μέχρι το τέλος του 90άλεπτου το προβάδισμα και έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί η Αρσεναλ μπορεί να ισοφάρισε στο 113’ με τον Ομπαμεγιάνγκ, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα παράτησαν. Στο 120′ ο Ελ Αραμπί έβγαλε έγινε… κανονιέρης και με πλασέ νίκησε τον Λένο για το 1-2. Ένα γκολ που θα θυμάται για πάντα. Με εκείνο το γκολ ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει το τέταρτο διπλό στο Emirates

Έναν χρόνο αργότερα, στις 18 Μαρτίου 2021, νίκησε 1-0 πάλι με γκολ του Ελ Αραμπί στο 51′, το οποίο όμως δεν έφτασε για να ανατρέψει το 1-3 της ήττας στο γήπεδό του και να τον φέρει στους «8» της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA. Αν δεν είχε αποβληθεί ο Ουσεϊνού Μπα στο 82′, ίσως να το είχε παλέψει περισσότερο.

Απόψε ο Ολυμπιακός αναζητά την τέταρτη νίκη του στην έδρα της Άρσεναλ. Κι αν τα καταφέρει θα αλλάξει τα δεδομένα για την πορεία του στο Champions League.