Διαβήτης τύπου 2, υπέρταση, Alzheimer, αθηροσκλήρωση, μεταβολικό σύνδρομο…

Όλες οι χρόνιες παθήσεις που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τη φλεγμονή. Αυτός ο «σιωπηλός εχθρός» δεν δίνει πάντα συμπτώματα, αλλά δρα ύπουλα, υπονομεύοντας την υγεία των αγγείων και της καρδιάς μας. Σήμερα, η επιστήμη γνωρίζει καλά ότι η χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή βρίσκεται στη ρίζα των περισσότερων καρδιαγγειακών και εκφυλιστικών νοσημάτων.

Φλεγμονή: ο σιωπηλός εχθρός πίσω από τα καρδιαγγειακά

Δεν φαίνεται, δεν πονάει, αλλά υποσκάπτει την υγεία σου καθημερινά. Μπορεί να νιώθεις καλά, αλλά μέσα στο σώμα σου δημιουργείται “υπόβαθρο” που αργότερα φέρνει σοβαρές παθήσεις.

Η φλεγμονή, ειδικά όταν είναι χαμηλού βαθμού και χρόνια, είναι σήμερα ο βασικός παράγοντας κινδύνου για:

αθηροσκλήρωση και έμφραγμα

Υπέρταση

διαβήτη τύπου 2

μεταβολικό σύνδρομο

Alzheimer και άλλες νευροεκφυλιστικές νόσους

Τι λέει η επιστήμη;

“Η αθηροσκλήρωση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αγγείων”

Nature (Libby et al., 2002) Η φλεγμονή είναι κεντρική στη στεφανιαία νόσο”

Göran K. Hansson, New England Journal of Medicine (2005)

Πιο συγκεκριμένα:

Η φλεγμονή θεωρείται κεντρικός παράγοντας στην ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης και της στεφανιαίας νόσου. Το άρθρο περιγράφει πώς τα ανοσοκύτταρα (Τ-κύτταρα, μακροφάγα) συσσωρεύονται μέσα στις αρτηριακές πλάκες, παράγουν φλεγμονώδεις κυτταροκίνες (π.χ. TNF-α, IL‑1), καθώς και ενζυματικές πρωτεΐνες που αποσταθεροποιούν τις πλάκες – καθιστώντας τις πιο επιρρεπείς στο ρήγμα και στην πρόκληση εμφράγματος. Μελέτη:(nejm.org). Inflammation, Atherosclerosis, and Coronary Artery Disease (N Engl J Med 2005;352:1685‑1695)

Γιατί αυτό έχει σημασία για σένα;

Το οξειδωτικό στρες και η φλεγμονή συνδέονται στενά. Μειώνοντας τη φλεγμονή, προστατεύεις το καρδιαγγειακό σου σύστημα.

και η συνδέονται στενά. Μειώνοντας τη φλεγμονή, προστατεύεις το καρδιαγγειακό σου σύστημα. Η ελαιοκανθάλη , με ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, μπορεί να συμβάλει φυσικά στην πρόληψη τέτοιων διαδικασιών.

, με ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, μπορεί να συμβάλει φυσικά στην πρόληψη τέτοιων διαδικασιών. Με καθημερινή λήψη μόνο μιας κάψουλας που περιέχει με υψηλή συγκέντρωση ελαιοκαναθάλης, μπορείς να υποστηρίξεις το αγγειακό σύστημά σου με έξυπνο, φυσικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.

Ελαιοκανθάλη: Το αντιφλεγμονώδες που γεννήθηκε από το ελαιόδεντρο

Η ελαιοκανθάλη είναι μία από τις πιο ισχυρές πολυφαινόλες του αγουρέλαιου. Πρόκειται για φυσική ένωση με αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτική, και καρδιοπροστατευτική δράση.

Δρα όπως η ιβουπροφαίνη, αλλά φυσικά.

Η ελαιοκανθάλη αναστέλλει τα ένζυμα COX-1 και COX-2, όπως κάνουν τα ΜΣΑΦ (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα). Γι’ αυτό χαρακτηρίστηκε από τη διεθνή βιβλιογραφία ως “φυσική ιβουπροφαίνη” .

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα: Beauchamp GK et al., Nature (2005)

Phytochemistry: Ibuprofen-like activity in extra-virgin olive oil

Αντι – αθηρωματική δράση

Είναι γνωστό πλέον, από πολλαπλές μελέτες, ότι η Μεσογειακή διατροφή σχετίζεται με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η μελέτη των Carluccio et al. (2003) με τίτλο: “Olive oil and red wine antioxidant polyphenols inhibit endothelial activation: antiatherogenic properties of Mediterranean diet phytochemicals”, εστιάζει στην επίδραση των πολυφαινολικών ενώσεων από ελαιόλαδο και κόκκινο κρασί στο ενδοθήλιο. Πρόκειται για το εσωτερικό στρώμα των αγγείων, εκεί ακριβώς που δημιουργείται η αθηρωματική πλάκα.

Με απλά λόγια η μελέτη αυτή δείχνει πως συγκεκριμένα συστατικά του ελαιολάδου μειώνουν τις διεργασίες αυτές που δημιουργούν φλεγμονές και στις οποίες οφείλονται οι καρδιαγγειακές νόσοι. Πιο συγκεκριμένα, η ελαιοκανθάλη, που βρίσκεται στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, είναι η ασπίδα προστασίας των αγγείων από τη φθορά του χρόνου και των επιβλαβών συνηθειών.

Σύνοψη μελέτης: Σε ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα της ομφαλικής φλέβας (HUVEC), οι πολυφαινόλες του ελαιολάδου — συμπεριλαμβανομένης της ελαιοκανθάλης — μείωσαν τη μεταγραφή και την έκφραση των μορίων πρόσδεσης (VCAM‑1) που απαιτούνται για το σύμπλεγμα μονοκυττάρων στο ενδοθήλιο, γεγονός σημαντικό για την πρόληψη αθηρωματικής φλεγμονής και την ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης.

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη εδώ:journals.plos.org+6pubmed.ncbi.nlm.nih.gov+6en.wikipedia.org+6.

Μείωση αρτηριακής υπέρτασης

Τη θετική επίδραση των πολυφαινολών του ελαιολάδου στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης αναδεικνύει η μελέτη των Moreno‑Luna et al. (2012) με τίτλο: “Olive Oil Polyphenols Decrease Blood Pressure and Improve Endothelial Function in Young Women with Mild Hypertension” (Aug 2012). Σύμφωνα με το κύριο εύρημα της μελέτης σε 24 νέες γυναίκες με ήπια υπέρταση, το πλούσιο σε πολυφαινόλες ελαιόλαδο αύξησε τη βιοδιαθεσιμότητα του NO (ολιγαμμυρίων νιτριδών/νιτρικών), βελτιώνοντας έτσι τη διαστολή των αγγείων και μειώνοντας την αρτηριακή πίεση σύμφωνα με μετρήσεις υπερηχογραφίας. (researchgate.net)

Πιο απλά η μελέτη απέδειξε ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λειτούργησε ως “ρυθμιστής” της πίεσης ακόμη και σε νεαρές γυναίκες και η συμπερίληψή του στην καθημερινή διατροφή μπορεί να προσφέρει μετρήσιμα και ευεργετικά οφέλη για την καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα.

Τρεις Μικρές “Ιστορίες” από τη Βιβλιογραφία

Η μελέτη που συνέδεσε το ελαιόλαδο με τη φαρμακολογία

Σε ένα πείραμα του Πανεπιστημίου της Pennsylvania, οι ερευνητές απομόνωσαν την ελαιοκανθάλη από εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και διαπίστωσαν ότι προκαλεί στον λάρυγγα την ίδια αίσθηση με την ιβουπροφαίνη – οδηγώντας στη δημοσίευση στο Nature. Η δράση ήταν τόσο παρόμοια, που χαρακτηρίστηκε “φυσικό αντιφλεγμονώδες”. Η φλεγμονή των αγγείων αρχίζει στα νεανικά χρόνια

Η μελέτη του Libby στο Nature απέδειξε ότι οι πρώτες φλεγμονώδεις βλάβες στα αγγεία εμφανίζονται ακόμα και στην παιδική ηλικία. Η συστηματική φλεγμονή αυξάνει τη διήθηση λιποπρωτεϊνών και ανοσοκυττάρων – το πρώτο βήμα για δημιουργία αθηρωματικής πλάκας. Η ελαιοκανθάλη επηρεάζει τα ίδια γονίδια με τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα

Μελέτη in vitro (Cicerale et al.) έδειξε ότι η ελαιοκανθάλη ρυθμίζει την έκφραση των φλεγμονωδών γονιδίων NF-κB και COX-2, όπως και τα συνθετικά φάρμακα, αλλά με φυσικό τρόπο.

Thousand Olives – Καθημερινή φυσική ασπίδα

Το Thousand Olives το πρώτο ελληνικό συμπλήρωμα με δόση 5 mg στις συγκεκριμένες ευεργετικές πολυφαινόλες ελαιολάδου πρώιμης συγκομιδής με μεγάλη ποσότητα ελαιοκανθάλης 50 % ανά κάψουλα, η ποσότητα δηλαδή που αντιστοιχεί σε 30 – 50 ml πολύ υψηλής ποιότητας αγουρέλαιου. Προέρχεται αποκλειστικά από ελληνικές ποικιλίες άγουρης ελιάς, με εξειδικευμένη τεχνολογία εκχύλισης που διατηρεί την πλήρη βιοδιαθεσιμότητα των πολυφαινολών.

Τεκμηριωμένη αντιφλεγμονώδης δράση

Καθημερινή προστασία του καρδιαγγειακού

Συμβατό με τη Μεσογειακή διατροφή

Κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση χωρίς παρενέργειες

Δοσολογία Thousand Olives

1 κάψουλα / ημέρα για διατήρηση της υγείας των αγγείων

2 κάψουλες / ημέρα για ενίσχυση της προστασίας από την οξειδωμένη χοληστερόλη και συνεισφορά στην καλή υγεία των αγγείων.

Συνιστάται πάντοτε για την λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας .

Τώρα πλέον μπορείτε να προσφέρετε στον οργανισμό σας τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής – με ακρίβεια, ασφάλεια και συνέπεια.

Μάθε περισσότερα στο επίσημο site του προϊόντος και ενσωμάτωσε τη δύναμη της φύσης στην καθημερινότητά σου

Από σήμερα, φρόντισε την καρδιά σου όπως της αξίζει.

Thousand Olives

Κάθε μέρα, ένας καρδιοπροστατευτικός σύμμαχος.

Παράγεται στην Ελλάδα.

*Συνιστάται πάντοτε για την λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας

*Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών

