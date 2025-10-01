O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριος Βασίλης Κικίλιας

Ο κ. Joshua Huck, Chargé d’Affaires – U.S. Embassy in Athens, Greece

Ο κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman & CEO – ABS

ΚΥΡΙΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο του 15th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum

“Best Industry Practices – Building Long Term Value Through Sustainability”

O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριος Βασίλης Κικίλιας, ο κ. Joshua Huck, Chargé d’Affaires – U.S. Embassy in Athens, Greece και ο κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman & CEO – ABS, συμμετείχαν ως ΚΥΡΙΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ στο “15th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum – Best Industry Practices – Building Long Term Value Through Sustainability”, το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή την Τρίτη 30, Σεπτεμβρίου, 2025 στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την ABS & την HELMEPA.

Συγκεντρώνοντας περισσότερα από 700 άτομα, και φέτος παρευρέθηκε στην εκδήλωση η θεσμική ηγεσία και οι μεγαλύτεροι ηγέτες της Ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας. το Συνέδριο παρουσίασε την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερεύνησε τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως: Διαχείριση Στόλου, Περιβάλλον, Εκπαίδευση & Διαχείριση Πληρωμάτων, Ασφάλεια, Διακυβέρνηση, Τεχνολογία και άλλα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα βιωσιμότητας και παράγοντες ESG.

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

κ. Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας, στην ομιλία του τόνισε τα εξής: “Η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για ανάπτυξη στον τομέα της ναυτιλίας, όπως αποδείχθηκε από την εποικοδομητική επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Έχουμε κοινά συμφέροντα όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενεργειακή κυριαρχία, τα οποία συνδέονται στενά με τη ναυτιλία. Οι ΗΠΑ εξάγουν και εισάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και η συνεργασία τους με την ελληνική ναυτιλία, που αποτελεί παγκόσμια δύναμη, μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικές ευκαιρίες. Είναι ωραίο να βλέπουμε τα ναυπηγεία των ΗΠΑ και στις δύο ακτές να κατασκευάζουν και να επισκευάζουν και πάλι νέα πλοία, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια βιομηχανία, η χρηματοδότηση είναι φυσικά απαραίτητη, αλλά παρατηρώ ότι τα πράγματα στην Ουάσιγκτον έχουν αλλάξει και η νοοτροπία γίνεται πιο πρακτική, προσανατολισμένη περισσότερο προς την επίτευξη ευημερίας για τη μεσαία τάξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που ισχύει και για την Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια είχαμε έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τη διαμάχη μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και πολλές άλλες συγκρούσεις, οι οποίες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη. Χαίρομαι που βλέπω τον Πρόεδρο Τραμπ να προωθεί την ειρήνη. Επιπλέον, αναμένω σύντομα την έλευση της πρέσβειρας Guilfoyle. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι παραγωγικοί, καινοτόμοι και κατέχουν το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 60% του στόλου της ΕΕ. Ας μην ξεχνάμε ότι το 90% όλων των εμπορευμάτων μεταφέρεται δια θαλάσσης. Είμαστε υπερήφανοι για αυτή την κοινότητα και η σημερινή ελληνική κυβέρνηση θα εκμεταλλευτεί την κυρίαρχη θέση της ναυτιλίας μας. Όσον αφορά την ενέργεια, ο αγωγός στην Αλεξανδρούπολη και ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα έβαλαν ξανά τη Βόρεια Ελλάδα στο χάρτη και ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες επενδύσεις. Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας θα συνεχίσουν να συνεργάζονται, με κοινό στόχο την ευημερία των πολιτών μας σε ένα ασφαλές περιβάλλον.”

CELEBRATING STRONG U.S.-GREECE MARITIME TIES —

THE VIEW FROM THE UNITED STATES

κ. Joshua Huck, Chargé d’Affaires – U.S. Embassy in Athens, Greece

Ο κ. Joshua Huck, στην ομιλία του τόνισε τα εξής: “Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον υπουργό κ. Κικίλια κατά την πρόσφατη, πολύ επιτυχημένη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Χρειαζόμαστε συνεργασία μεταξύ οργανισμών, ναυτιλιακής βιομηχανίας και κυβερνήσεων.

Παρεμπιπτόντως, μόλις χθες, η κα Guilfoyle ορκίστηκε ως η επόμενη Πρέσβης μας και ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα. Για όσους δεν την έχουν γνωρίσει, δεν υπάρχει κανείς πιο παθιασμένος υποστηρικτής των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η ενέργεια και η ναυτιλία είναι θεμελιώδεις τομείς για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Η αναζωογόνηση της ναυπηγικής βιομηχανίας μας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αμερικανικών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για την παρούσα κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού και ανθεκτικού ναυτιλιακού τομέα αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα. Ίσως, κατά το πρόσφατο παρελθόν, δεν δώσαμε τη σημασία που θα έπρεπε. Όπως όμως δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Εσωτερικών Doug Burgum, δεν μπορεί να υπάρχει εθνική ασφάλεια χωρίς ενεργειακή ασφάλεια, και δεν μπορεί να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια χωρίς τη ναυτιλία, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης. Οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας, ενός από τους στενότερους εταίρους μας, καθώς εμβαθύνουμε τους δεσμούς μας με τις ναυτιλιακές εταιρείες, μειώνοντας την εξάρτησή μας από τους αντιπάλους μας και διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη μας.”

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman & CEO – ABS

O κ. Christopher J. Wiernicki, τόνισε ότι: “Στο μέλλον, η αποφασιστική και σαφής ηγεσία θα είναι υψίστης σημασίας. Το κόστος συμμόρφωσης αυξάνεται ραγδαία, ενώ η συναίνεση απουσιάζει. Δεν είναι μια στιγμή «σαν όλες τις άλλες»· απαιτείται θάρρος και ηγεσία που να διέπεται από ρεαλισμό, ηγεσία που να είναι ικανή να ευθυγραμμίσει τις αξίες μας με την υλοποίηση έργου. Βρισκόμαστε σε ένα αβέβαιο και συχνά αντιφατικό περιβάλλον, με φιλόδοξους στόχους, περιορισμένη διαθεσιμότητα καυσίμων και πολύπλοκους κανονισμούς. Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα διαμορφώσουν τις επιχειρησιακές προδιαγραφές για τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορούμε να επισπεύσουμε την αλλαγή δίχως ασφάλεια και κατάλληλες υποδομές. Είναι απλό: η ασφάλεια δεν αποτελεί κόστος, αλλά προϋπόθεση για την πρόοδο. Η φιλοδοξία δεν μπορεί να υπερισχύει της δέσμευσης για ασφάλεια. Η ταχεία ανάπτυξη χωρίς συντονισμό και αυστηρούς κανονισμούς ενέχει μεγάλο κίνδυνο. Χρειαζόμαστε καθοδήγηση από τον ΙΜΟ και τα κράτη μέλη του, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η στρατηγική μας συνδυάζει τις φιλοδοξίες με τη δράση. Ακόμη, οφείλουμε να φροντίζουμε να αποφεύγουμε προβλήματα ασφάλειας και οικονομική στασιμότητα και να μην παραβλέπουμε τα αξιόπιστα καύσιμα για χάρη άλλων που δεν είναι επαρκή ή προσβάσιμα. Η τεχνολογία είναι η κινητήρια δύναμη της μεταμόρφωσης. Χωρίς καινοτομία, ωστόσο, οι ιδέες δεν μπορούν να μετατραπούν σε λύσεις.”