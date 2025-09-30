Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί.

To εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα, και το επίκεντρο ήταν 47 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Σουτιμπόντο.

ℹEvent wrap-up: today a M6.0 #earthquake (#gempa) hit #Situbondo (#Indonesia) at 23:49:42 local time (UTC 16:49:42). Shaking was felt over 200km by approximately 27M people in Indonesia.

