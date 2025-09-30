Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί.

To εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα, και το επίκεντρο ήταν 47 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Σουτιμπόντο.