Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).
Σύμφωνα με το Φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας (PHIVOLCS), έπληξε την πόλης Μπόγκο, στο Σεμπού. Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 17 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης. Ο σεισμός ήταν τεκτονικής προέλευσης και είχε βάθος 10 χιλιόμετρα.
Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
Significant #earthquake of magnitude 6.7 just reported 94 km northeast of Cebu City, Philippines – info, user reports …: https://t.co/rqpGXkEMvl
— Earthquake Monitor (@EQAlerts) September 30, 2025