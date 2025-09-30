Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Σύμφωνα με το Φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας (PHIVOLCS), έπληξε την πόλης Μπόγκο, στο Σεμπού. Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 17 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης. Ο σεισμός ήταν τεκτονικής προέλευσης και είχε βάθος 10 χιλιόμετρα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.