Ισχυρός σεισμός 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Κυριακή (28/9) στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια στη δυτική Τουρκία.

Η σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 12:59 ώρα Ελλάδος και είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Πανικός στους κατοίκους από τον ισχυρό σεισμό

Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ ‘Ακτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Αισθητός σε Σμύρνη, Προύσα, Κωνσταντινούπολη

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την turkiyetoday.com, πολλοί κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι κατάλαβαν τον σεισμό Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε ότι ομάδες έχουν ξεκινήσει επιτόπιες έρευνες.

«Σεισμός μεγέθους 5,4 Ρίχτερ έπληξε το Σιμάβ της Κιουτάχειας. Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες. Όλες οι ομάδες της AFAD και των αρμόδιων φορέων έχουν ξεκινήσει επιτόπιες έρευνες. Εύχομαι καλή ανάρρωση στους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό. Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από τις καταστροφές», δήλωσε.