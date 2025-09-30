Η Ribco, ένας από τους κορυφαίους ελληνικούς κατασκευαστές πολυτελών και υψηλής απόδοσης σκαφών RIB, στα πλαίσια της επιτυχημένης εξάπλωσής της στο αγοραστικό κοινό των Super Yachts, συμμετείχε για 3η συνεχή χρονιά στο καθιερωμένο Monaco Yacht Show.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την Brooks Brothers διοργάνωσε exclusive Κοκτέιλ στο κατάστημα Brooks Brothers, στο μοναδικό Yacht Club de Monaco, στην οποία παρευρέθηκαν πάνω από 300 εκλεκτοί καλεσμένοι.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ribco να παρουσιάσει τα καινούργια μοντέλα της, όπως το νέο RIBCO Venom 40 SC.

«Η παρουσία μας στο Μονακό σηματοδοτεί μια σημαντική περαιτέρω διείσδυση της Ribco σε μια αγορά υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων», ανέφερε ο κ. Μάκης Μαρίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ribco Monaco. «Η δυναμική ανάπτυξη και η ποιότητα των RIB σκαφών μας, μαζί με την εμπιστοσύνη των πελατών μας, μας καθιστούν έτοιμους να ηγηθούμε στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή».

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, Μέτοχος της Ribco και της Brooks Brothers στο Μόντε Κάρλο, τόνισε: «Είναι μεγάλη χαρά να παρουσιάζουμε τα νέα μας μοντέλα σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση, σε έναν χώρο που συνδυάζει το κομψό στυλ, την τεχνογνωσία και την πολυτέλεια. Η παρουσία μας στο Μονακό μας δίνει νέα δυναμική για περεταίρω ανάπτυξη και συνεργασίες».

RIBCO

Η Ribco ιδρύθηκε το 1994 και ειδικεύεται στην κατασκευή κορυφαίων RIB με έμφαση στην εξαιρετική ποιότητα, την αντοχή και τις άριστες επιδόσεις σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Με πάνω από 800 κατασκευασμένα σκάφη, τα σκάφη RIBCO εξάγονται σε Μονακό, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Τουρκία, Ισραήλ και πρόσφατα στις ΗΠΑ. Κάθε σκάφος περνάει απόλυτη έλεγχο, εξασφαλίζοντας χιλιάδες μίλια χωρίς προβλήματα στη θάλασσα.

Brooks Brothers

Με έτος ίδρυσης το 1818, η Brooks Brothers αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και αναγνωρίσιμους Οίκους μόδας παγκοσμίως, συνώνυμο της κλασικής κομψότητας και ποιότητας. Έχοντας ντύσει 43 από τους 47 Προέδρους των ΗΠΑ, η Brooks Brothers καινοτομεί διαμορφώνοντας το αμερικανικό στυλ, ενώ συνεχίζει να παρουσιάζει διαχρονική κομψότητα σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε περισσότερα από 300 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

