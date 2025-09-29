Με σχεδόν πανηγυρικό τόνο, οι ηγέτες της Ευρώπης καλωσόρισαν την επικράτηση του φιλοευρωπαϊκού κόμματος της Μολδαβίας επί του ρωσόφιλου αντιπάλου του στις εκλογές, το οποίο όπως εκτιμάται διασφαλίζει ότι η χώρα παραμένει σε σταθερή τροχιά για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα απομακρύνεται περισσότερο από την παραδοσιακή επιρροή της Μόσχας.

Οι δηλώσεις ακολούθησαν τις ανακοινώσεις πως με καταμετρημένο πάνω από το 99% των ψήφων, το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) συγκέντρωσε ποσοστό 50,03%, έναντι 24,26% του Πατριωτικού Μπλοκ, το οποίο αντιτίθεται στην περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων με τις Βρυξέλλες. Η κατανομή των υπόλοιπων ψήφων δείχνει ότι το PAS αναμένεται να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των 101 εδρών.

Δηλώσεις στήριξης της Σάντου και κριτικής της Μόσχας

«Ο λαός της Μολδαβίας μίλησε και το μήνυμά του είναι δυνατό και σαφές. Επέλεξαν τη δημοκρατία, τη μεταρρύθμιση και ένα ευρωπαϊκό μέλλον, απέναντι στις πιέσεις και τις παρεμβάσεις της Ρωσίας», ανέφερε ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εκπροσωπεί τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, σε ανάρτηση του στο X.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Μολδαβία ψήφισε ξεκάθαρα υπέρ της Ευρώπης, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Και θα σταθούμε στο πλευρό σας σε κάθε βήμα», πρόσθεσε.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν υποστήριξε ότι «ο λαός της Μολδαβίας, έχει κάνει μια σαφή επιλογή παρά τις απόπειρες εξωτερικής παρέμβασης» και όπως ξεκαθάρισε: «Η Γαλλία στηρίζει την Μολδαβία όσον αφορά στις Ευρωπαϊκές βλέψεις της».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ υποστήριξε πως: «Χρειάστηκε πραγματικό θάρρος από τον λαό της Μολδαβίας και προσωπικά από την Μάια Σάντου για να κερδίσει αυτές τις εκλογές. Όχι μόνο σώσατε τη δημοκρατία και διατηρήσατε την ευρωπαϊκή πορεία, αλλά σταματήσατε και τη Ρωσία στις προσπάθειές της να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής. Ένα καλό μάθημα για όλους μας».