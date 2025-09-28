Την ώρα που οι μετατοπίσεις στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα συνεχίζονται, με τελευταία εξέλιξη την αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας, εκεί όπου από υποστηρικτής των θέσεων του Κρεμλίνου εμφανίζεται τώρα ως πολέμιός τους, οι Μολδαβοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες σε μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις του τελευταίου διαστήματος.

Γιατί είναι σημαντικές οι εκλογές στη Μολδαβία;

Τι κάνει όμως αυτές τις εκλογές τόσο σημαντικές και γιατί τα μάτια κυρίως των Ευρωπαίων αλλά και της Μόσχας βρίσκονται καρφωμένα πάνω τους; Πρώτα απ’όλα η γεωγραφική θέση της Μολδαβίας: Η χώρα των σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων, με πρωτεύουσα το Κισινάου, αποτελεί στην πραγματικότητα ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, όντας παράλληλα μήλον της έριδος σε σχέση με την επιρροή της και το στρατόπεδο το οποίο θα βρίσκεται από τη Δευτέρα και έπειτα.

Οι εκλογές αυτές, μάλιστα, θεωρούνται οι πιο σημαντικές από το 1991 και μετά, όταν η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της, καθώς η Μόσχα θέλει όσο τίποτα, μετά και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις να την επαναφέρει υπό την επιρροή της, ρίχνοντας από την εξουσία την σημερινή, φιλοευρωπαϊκή, κυβέρνηση.

Ποιοι είναι οι διεκδικητές της εξουσίας;

Η φιλοδυτική πρόεδρος, Μάια Σάντου, και το κυβερνών κόμμα της, Δράση και Αλληλεγγύη (PAS), το οποίο κατέχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με το Πατριωτικό Εκλογικό Μπλοκ, μια συμμαχία φιλορωσικών κομμάτων, νοσταλγών της Σοβιετικής Ένωσης, με επικεφαλής εν μέρει τον πρώην πρόεδρο Ιγκόρ Ντόντον, τον οποίο η Σάντου νίκησε το 2020.

«Τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας όχι μόνο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλά για πολλά, πολλά χρόνια μπροστά μας», δήλωσε ο Ιγκόρ Γκρόσου, επικεφαλής του PAS, ο οποίος είναι πιθανό να διοριστεί πρωθυπουργός εάν το κόμμα του κερδίσει την πλειοψηφία στις εκλογές.

Ωστόσο, η εκλογική μάχη αναμένεται να είναι αμφίρροπη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το PAS θα παραμείνει το μεγαλύτερο κόμμα, αλλά θα μπορούσε να χάσει την πλειοψηφία του, με το Πατριωτικό μπλοκ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με μικρή διαφορά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, τα μικρότερα κόμματα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.

Ο υβριδικός πόλεμος της Μόσχας για τη χειραγώγηση του εκλογικού αποτελέσματος

Η σημερινή φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορούν τη Μόσχα ότι διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο με στόχο να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια γίνεται εμφανές αν ρίξει κανείς μία ματιά στο TikTok εκεί όπου βίντεο που μιλάνε για τη «δικτατορία» της φιλοευρωπαίας προέδρου Μάια Σάντου και του κυβερνώντος φιλελεύθερου-συντηρητικού κόμματος Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) κάνουν καθημερινά την εμφάνιση τους.

Τα βίντει περιγράφουν την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση ως ένα «καθεστώς μαριονέτας» που έχει πουληθεί στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τον δισεκατομμυριούχο του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ, Τζορτζ Σόρος – με στόχο την καταστροφή της μολδαβικής γεωργίας, την «εγκατάσταση της ιδεολογίας ΛΟΑΤΚΙ» και την οδήγηση της χώρας σε πόλεμο κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μεταξύ εκείνων που δημοσιεύουν τέτοιες δηλώσεις σχεδόν καθημερινά στο TikTok είναι ο πρώην πρόεδρος της Μολδαβίας Ίγκορ Ντόντον, πιστός οπαδός του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ντόντον, όπως προαναφέρθηκε είναι ο κύριος ηγέτης της φιλορωσικής αντιπολίτευσης, καθώς είναι επικεφαλής του Μολδαβικού Κόμματος Σοσιαλιστών (PSRM) και ηγέτης της εκλογικής συμμαχίας του Μπλοκ των Πατριωτών.

Η στρατολόγηση ορθόδοξων ιερέων για την επιρροή των εκλογών

Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρει το Reuters, η Ρωσία δεν δίστασε, στην προσπάθεια που κάνει για να επηρεάσει την εκλογική αναμέτρηση να στρατολογήσει ορθόδοξους Μολδαβούς ιερείς, δωροδοκώντας τους. Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα παρουσιάζει μαρτυρία του ιερέα Μιχάι Μπικού, σύμφωνα με τον οποίο δεκάδες κληρικοί ταξίδεψαν στη Ρωσία, με όλα τα έξοδά τους πληρωμένα, και επισκέφθηκαν τα πιο ιερά μέρη της χώρας τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

Σε όλους τους κληρικούς δόθηκαν μάλιστα κουπόνια αξίας 10.000 ρουβλίων από Ρώσους Ορθόδοξους αξιωματούχους, για να τα ξοδέψουν σε εκκλησιαστικά καταστήματα που πωλούν εικόνες και αναμνηστικά.

Παρακολούθησαν επίσης μια σειρά διαλέξεων από θεολόγους και ιστορικούς, οι οποίοι τους τόνιζαν ότι η Ρωσία και η Μολδαβία συνδέονται με αιώνες παράδοσης και κοινή πίστη και πρέπει να παραμείνουν ενωμένες απέναντι σε μια ηθικά διεφθαρμένη Δύση.

Πριν επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ο Μπικού είπε ότι ο ίδιος και άλλοι από την ομάδα κληρικών έλαβαν σε ένα μοναστήρι, από άτομα που δεν ανήκαν στην εκκλησία, χρεωστικές κάρτες ρωσικής κρατικής τράπεζας. Τους ενημέρωσαν ότι τα χρήματα θα τους μεταφέρονταν αμέσως μετά την επιστροφή τους στη Μολδαβία, με την προϋπόθεση να προσφέρουν κι αυτοί κάτι ως αντάλλαγμα.

Σύμφωνα με τον ιερέα, οι κληρικοί πληροφορήθηκαν ότι για τα 1.000 περίπου ευρώ που θα λάμβαναν θα έπρεπε να δημιουργήσουν κανάλια κοινωνικών μέσων για τις ενορίες τους, ώστε να προειδοποιούν τους πιστούς για τους κινδύνους της ευρωπαϊκής στροφής της χώρας.

Η αλήθεια

Μπορεί πάντως η ρωσική προπαγάνδα να υποστηρίζει ότι επί του παρόντος ότι το «καθεστώς» της Μάια Σάντου είναι η επιτομή της διαφθοράς και ότι το κυβερνών PAS βυθίζει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη φτώχεια, ωστόσω η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας είναι εκείνος που έχει βυθίσει τη Μολδαβία σε σοβαρή οικονομική κρίση, κυρίως λόγω των δραστικά αυξημένων τιμών ενέργειας και της αναστολής του εφοδιασμού με ρωσικό φυσικό αέριο από τις αρχές του 2025.

Κάτι τέτοιο, βέβαια, ουδόλως φαίνεται να απασχολεί τη φιλορωσική αντιπολίτευση.