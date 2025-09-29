Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) στη Μολδαβία κερδίζει το 40% των ψήφων που έχουν καταμετρηθεί μέχρι στιγμής στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα, έναντι 31,5% για το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ, με καταμετρημένο το 28% των ψήφων, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Ο αγώνας εξουσίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης στην πολιτική της Μολδαβίας έχει προσδώσει στις εκλογές μια ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Τοποθετημένη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία, η Μολδαβία, μια μικρή χώρα με πληθυσμό 2,4 εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι στρατηγικά σημαντική λόγω της γεωγραφικής της θέσης και αποτελεί κρίσιμο τεστ για τη διάθεση απέναντι στη Δυτική Ευρώπη.

Η ψηφοφορία για την εκλογή 101 αντιπροσώπων, που θα υπηρετήσουν για τετραετείς θητείες, διεξάγεται σε μια ασταθή στιγμή για τη γεωπολιτική της χώρας.

Η διοίκηση Τραμπ μείωσε τη ξένη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Ευρώπης, και απομάκρυνε μέσα αμερικανικής επιρροής στην περιοχή, όπως το Radio Free Europe και το Voice of America.

Στη Μολδαβία, το προευρωπαϊκό κόμμα της Προέδρου Μαΐας Σάντου κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να επηρεάσει την ψηφοφορία ρίχνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε εκτεταμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης, τροφοδοτούμενες από ψευδείς ειδήσεις που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τους New York Times.