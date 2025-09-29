Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Μολδαβίας πήρε σαφές προβάδισμα έναντι του ρωσόφιλου αντιπάλου του στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα, μια εξέλιξη που αποτελεί ανακούφιση για την κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να παραμείνει εκτός τροχιάς Μόσχας.

Με καταμετρημένο πάνω από το 99% των ψήφων, το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) συγκέντρωσε ποσοστό 50,03%, έναντι 24,26% του Πατριωτικού Μπλοκ, που αντιτίθεται στην περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων με τις Βρυξέλλες.

Τροχιά ευρωπαϊκήες προοπτικής

Η κατανομή των υπόλοιπων ψήφων δείχνει ότι το PAS ενδέχεται να εξασφαλίσει την κρίσιμη πλειοψηφία που χρειάζεται στη Βουλή των 101 εδρών, ώστε να αποφύγει μια εύθραυστη κυβερνητική συμμαχία και να διατηρήσει σε τροχιά την ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας – μια διαδικασία που απαιτεί χρόνια νομοθετικών προσπαθειών.

Στη νέα Βουλή αναμένεται να μπουν επίσης η κατ’ όνομα φιλοευρωπαϊκό κόμμα «Εναλλακτική» με περίπου 8% και το το λαϊκιστικό «Κόμμα Μας» με περίπου 6,2%.

Η επίσημη τελική καταμέτρηση αναμένεται αργότερα μέσα στη Δευτέρα.