Ενα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 29/9 στο Πόρτο Ράφτη, με αποτέλεσμα ένα νεαρό άτομο να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στο Πόρτο Ράφτη

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι μέσα σε ελαιώνα, με αποτέλεσμα ο 22χρονος συνοδηγός να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ρόδων.

Ο 21χρονος οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε και συνελήφθη, ενώ ο 22χρονος συνοδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Μαζί με τον οδηγό, στο αυτοκίνητο επέβαινε και άλλος ένας νεαρός, ο οποίος επίσης δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν τον 22χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 29, 2025