Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Έτσι η AEGEAN και η Olympic Air παρέχουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν κλείσει εισιτήριο για εκείνη τη μέρα είτε να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η ανακοίνωση

«Ευελιξία για όσους επιβάτες έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, έως ότου οριστικοποιηθεί η προαναγγελθείσα 24ωρη απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας παρέχει η AEGEAN.

Ειδικότερα, η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025, ότι, λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, και έως ότου η πραγματοποίησή της οριστικοποιηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, είτε να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Σύμφωνα με σχετική NOTAM από την ΥΠΑ, η συμμετοχή των Ελεγκτών στην απεργία μπορεί να ανασταλεί κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Έως τότε και σε αναμονή έκδοσης της σχετικής απόφασης δεν θα προβούμε σε καμία τροποποίηση του προγράμματος δρομολογίων.

Για αλλαγές εισιτηρίων, περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν το site της AEGEAN (www.aegeanair.com) και της Olympic Air (www.olympicair.com).

Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν και στα παρακάτω τηλέφωνα: