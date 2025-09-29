Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν πάντοτε τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών προσώπων όταν δίνονται στη δημοσιότητα. Κυρίως για λόγους διαφάνειας, καθώς αυτός είναι και ο πρωταρχικός λόγος δημοσίευσης τους. Σημειώνεται ότι όπως κάθε χρόνο εμφανίζονται κάποιες περιπτώσεις που «τραβούν» τα βλέμματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δήλωση του Παύλου Σαράκη, ανεξάρτητου βουλευτή, του οποίου το Πόθεν Έσχες τον κατατάσσει στον πλουσιότερο βουλευτή. Ο κ. Σαράκης, πριν από την πολιτική του καριέρα ήταν ποινικολόγος και το όνομα του έχει συνδεθεί με πολύκροτες υποθέσεις. Το 2024, χρήση 2023, δήλωσε εισόδημα 18.602.652 ευρώ, τα 18.442.402 προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το 2023, χρήση 2022, δήλωσε εισόδημα 197.198,94, τα 178.799,10 προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο κ. Σαράκης αύξησε τα ομόλογα του από 150.934 ευρώ σε 161.094 ευρώ το 2023. οι καταθέσεις του επίσης αυξήθηκαν το 2023, από 18.705 σε 47.381. Αμετάβλητο έμεινε το ποσό σε δολάρια που ανέρχεται στα 4.692. Τα ακίνητα του είναι 22 σε Αθήνα και Αιτωλοακαρνανία και στην κατοχή του βρίσκονται 3 οχήματα. Έχει συμμετοχή στη δικηγορική εταιρία με την ονομασία «Παύλος Σαράκης και Συνεργάτες».

Ο πιο «φτωχός» αρχηγός και οι δωρεές του Τσίπρα

Τα χαμηλότερα εισοδήματα από τους πολιτικούς αρχηγούς δηλώνει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Στην αρχική του δήλωση, δηλαδή πριν εκλεγεί για το έτος 2023, χρήση 2022, ο κ. Νατσιος δήλωσε εισοδήματα 20.659,55. Στις καταθέσεις αθροιστικά διέθετε 523 ευρώ και 5 ακίνητα σε Κιλκίς και Πιερία. Διαθέτει ένα ΙΧ ενώ είχε λάβει δάνειο ύψους 163,000,000 και υπόλοιπο 107.961,12. Στη δήλωση για το έτος 2024, χρήση όμως 2023, εμφανίζει αυξημένα εισοδήματα. 22.633,12 ευρώ και οι καταθέσεις επίσης έχουν άνοδο στα 1.957,15 ευρώ. Η υπόλοιπη περιουσία είναι αμετάβλητη.

Ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε το 2023, χρήση 2022 έσοδα συνολικά 106.783,34 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό αυτών των εσόδων ήρθε από βραβεύσεις του. Πιο συγκεκριμένα, από το βραβείο Ειρήνης Έσσης έλαβε το ποσό των 12.500 ευρώ. Το ποσό όμως δόθηκε σε υποτροφία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και πιο συγκεκριμένα στο ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αντίστοιχα, το βραβείο Ειρήνης Βεστφαλίας που ήταν 25 χιλιάδες ευρώ διαμοιράστηκε ισόποσα (6.000 ευρώ) στα παρακάτω πανεπιστημιακά ιδρύματα: Παν. Δυτικής Μακεδονίας, Παν. Μακεδονίας, Πειραιά και Πάντειο.