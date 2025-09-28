Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθιστούν δύσκολες τις μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας σήμερα Κυριακή 28/9), καθώς πραγματοποιείται η διεξαγωγή του αγώνα δρόμου και περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025».

Συγκεκριμένα, λόγω της διοργάνωσης θα ισχύσουν περιορισμοί και σήμερα Κυριακή 28/9/2025 σε βασικές λεωφόρους και οδούς του Δήμου Αθηναίων.

Σήμερα Κυριακή ισχύει πλήρης διακοπή κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της λεωφόρου Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα.

Σήμερα Κυριακή 28/9, από τις 00:00 έως τις 13:00, θα υπάρξουν ακόμη περιορισμοί:

Στη Λ. Συγγρού (από Αθ. Διάκου έως Λ. Βασ. Αμαλίας, προς Σύνταγμα).

Στη Λ. Βασ. Όλγας σε όλο το μήκος της.

Στην Αθ. Διάκου, στο ρεύμα προς Λ. Συγγρού.

Επιπλέον, ισχύσει σταδιακή διακοπή στη Λ. Βασ. Σοφίας (μεταξύ Βασ. Αμαλίας και Ζαχάρωφ), στη Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, στην Ηρ. Αττικού, στη Βασ. Γεωργίου Β΄, στις οδούς Μελεάγρου, Αραβαντινού, Κλεάνθους, καθώς και στην Ακαδημίας (μεταξύ Χαρ. Τρικούπη και Βασ. Σοφίας).

Ισχύει επίσης απαγόρευση κάθετης διέλευσης κατά μήκος της διαδρομής, εκτός από ελεγχόμενους κόμβους: Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης και Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Βασ. Γεωργίου Β΄.