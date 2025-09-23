Δύσκολη θα είναι η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο (27-28/9) καθώς τίθενται σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας δρόμου και περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025».

Λόγω διεξαγωγής του Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025», θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 27-9-2025 και την Κυριακή 28-9-2025 στις παρακάτω λεωφόρους και οδούς του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις δύο δεξιές λωρίδες της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο τμήμα της από την οδό Σουρή έως τη Λ. Βασ. Σοφίας από την 00:00 του Σαββάτου 27-9-2025 και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας επί της Λ. Βασ. Αμαλίας σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από 07:00 έως 13:00 της Κυριακής 28-9-2025.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 28-9-2025, από 00:00 έως 13:00 ως εξής:

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Συγγρού.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 28-9-2025, από 00:00 έως 13.00, ως εξής:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου:

Σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αρδηττού και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Σπ. Μερκούρη και Λ. Βασ. Σοφίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας (ανερχόμενο) και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της εκδήλωσης τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων: