Ήδη από την αρχή της χρονιάς φαινόταν το τουριστικό ρεύμα που επισκεπτόταν τα καταστήματα Sephora σε κεντρικές πιάτσες, όπως και η υψηλή ζήτηση για αποκλειστικά προϊόντα στα φυσικά καταστήματα, στο app και στο e-shop της από GenZ-ers που μπήκαν στην εφηβεία και την Gen Alpha που τους ακολουθεί κατά πόδας, από τα περίφημα «Sephora Kids».

Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε από τις οικονομικές καταστάσεις του 2024 που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, οι οποίες έδειξαν πως ο κύκλος εργασιών λιανικής πώλησης αυξήθηκε κατά 23,2%, συνεπεία των υψηλών επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού, όπως σημειώνει και η διοίκηση υπό την Marie Christine Marchives στην Έκθεση Διαχείρισης.

Με το 2024 να καθιερώνεται ως το νέο έτος ρεκόρ και ορόσημο, η συζήτηση κατευθύνεται στο αν το 2025 θα καταφέρει να πετύχει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις

Έτος ρεκόρ για τη Sephora Greece

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κύκλος εργασιών της Sephora Greece, που αποτελεί θυγατρική του γαλλικού μητρικού ομίλου LVMH ανήλθε στα 98,7 εκατ. ευρώ έναντι 80,1 εκατ. το 2023, την ίδια στιγμή που στις διεθνείς αφίξεις σημειώθηκε άνοδος 9,8% σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Ενδεικτικά οι καθαρές πωλήσεις του πρώτου και δευτέρου τριμήνου του 2024 ανήλθαν στα 41,1 εκατ. ευρώ έναντι 32,1 το 2023, μια αύξηση της τάξεως του 28%.

Με το 2024 να καθιερώνεται ως το νέο έτος ρεκόρ και ορόσημο, η συζήτηση κατευθύνεται στο αν το 2025 θα καταφέρει να πετύχει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις.

Ήδη το πρώτο τρίμηνο τρέχει θετικά με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 20,1 εκατ. ευρώ, από 17,2 εκατ. το 2024, που αποτελεί μια αύξηση της τάξεως του 17%.

Με θετικό πρόσημο οι οικονομικοί δείκτες

Παρόλη τη μικρή ποσοστιαία μείωση του μικτού περιθωρίου από 47,1% το 2023 σε 46,9% την επόμενη χρονιά, σε απόλυτο αριθμό εμφάνισε αύξηση κατά περίπου 8,6 εκατ. ευρώ που προήλθε κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων κατά 23,2%, η οποία και ευθύνεται για την αύξηση του περιθωρίου κατά 8,8 εκατ. ευρώ.

Από τη μείωση του ποσοστού μικτού κέρδους λόγω του διαφορετικού μίγματος προϊόντων που πουλήθηκαν και των μειωμένων εκπτώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης, σημειώθηκε και μια μείωση κατά 0,2 εκατ ευρώ περίπου.

Τα 8,6 εκατ. ευρώ αύξηση του μικτού κέρδους που προήλθαν από την αύξηση της πισκεψιμότητας στα καταστήματα, καταδεικνύει τη θετική στάση των πελατών έναντι της κατανάλωσης.

Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2024, ανέρχεται σε κέρδη 13.329,263 εκατ. ευρώ έναντι 8.472.191 εκατ. ευρώ το 2023.

Η εταιρεία μέσα στο 2024 προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικής αξίας 2,67 εκατ. ευρώ

Τα Sephora Kids

Δεν είναι τυχαία η αναφορά στα «Sephora Kids», τα παιδιά και τους εφήβους που τρέχουν στα καταστήματα της αλυσίδας και παρά το νεαρό της ηλικίας τους δείχνουν έμπρακτα το έντονο ενδιαφέρον τους για την περιποίηση της επιδερμίδας τους, δημιουργώντας το αντίστοιχο viral κύμα στο TikTok.

Η στιγμή της φροντίδας σώματος και του skincare που αναζητούν μανιωδώς οι Zalphas -η γέφυρα μεταξύ της Gen Z και της γενιάς Alpha (2010-2024), δεν ξεκίνησε σταδιακά ή ομαλά και αναμενόμενα, αλλά με μια «έκρηξη».

Η αλυσίδα των 30 σημείων

Η Sephora Greece διαθέτει 30 καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα στις αρχές Ιανουαρίου του 2025, η αλυσίδα προϊόντων ομορφιάς, εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στο εμπορικό κέντρο River West.

Τον προηγούμενο Ιούλιο είχε πραγματοποιηθεί το re-opening του καταστήματος της Sephora στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens ενώ το φετινό καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε η επαναλειτουργία του καταστήματος στο Golden Hall.

Στα οικονομικά αποτελέσματα, επισημαίνεται πως η εταιρεία ολοκλήρωσε μέσα στο 2024 την εκκαθάριση της Sephora Cyprus, με ισολογισμό εκκαθάρισης 6/12/2023 και με το πρακτικό ΔΣ της 16/05/2024. Η διαδικασία διάλυσης ολοκληρώθηκε με την έκδοση του πιστοποιητικού διάλυσης στις 9/12/2024.

Τέλος, η εταιρεία κατέχει το 0,005% του κεφαλαίου της Sephora Cosmetics Romania.

Οι επενδύσεις

Η εταιρεία μέσα στο 2024 προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικής αξίας 2,67 εκατ. ευρώ, από τις οποίες 2,5 εκατ. ευρώ. αφορούν στην ανανέωση των κτιριακών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένου και του λοιπού εξοπλισμού. Επίσης υπήρξαν επενδύσεις ύψους 124 χιλ. ευρώ περίπου για την ανάπτυξη και υλοποίηση πλάνου συντήρησης και ανανέωσης λογισμικού.

Η μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Στον ισολογισμό της Sephora Greece αναφέρεται επισταμένως η πορεία του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία μέσα σε διάστημα λίγων μηνών προχώρησε σε δύο διαδοχικές μειώσεις που κατέληξαν στη συρρίκνωσή του από τα 45 εκατ. ευρώ σε 25 χιλιάδες ευρώ. Η αρχή έγινε τον Νοέμβριο του 2024, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018, τη μείωση του κεφαλαίου από τα 45,03 εκατ. ευρώ στα 24,66 εκατ. ευρώ.

Το ποσό της μείωσης, ύψους 20,37 εκατ. ευρώ, αξιοποιήθηκε για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού με στόχο τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Η δεύτερη και καθοριστική κίνηση ακολούθησε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, όταν το Δ.Σ. ενέκρινε νέα μείωση από τα 24,66 εκατ. ευρώ στις 25 χιλιάδες ευρώ. Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε αρχικά μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και στη συνέχεια ακύρωση 15,29 εκατ. μετοχών.

Πηγή: ot.gr