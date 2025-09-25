Ισχυρή βελτίωση στα βασικά οικονομικά μεγέθη κατέγραψε ο Όμιλος Alter Ego Media κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε. Τα στοιχεία αποτυπώνουν ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, με τον όμιλο να ενισχύει τη θέση του στον εγχώριο κλάδο των ΜΜΕ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 59,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση αυτή προήλθε τόσο από τον τομέα των εκδόσεων, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 9,9% στα 19,1 εκατ. ευρώ, όσο και από τον τομέα του broadcasting και της παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, που παρουσίασε άνοδο 7% στα 40 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση κερδοφορίας και ισχυρή ρευστότητα

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν άνοδο 17%, φθάνοντας τα 17,1 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους. Σε επίπεδο λειτουργικών κερδών (EBIT), ο όμιλος πέρασε σε θετικό έδαφος, παρουσιάζοντας κερδοφορία 3,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η τελική γραμμή επίσης βελτιώθηκε αισθητά, καθώς τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των μεγεθών έπαιξε και ο εξορθολογισμός του κόστους προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, που οδήγησε σε σημαντική μείωση των αποσβέσεων άυλων στοιχείων.

Παράλληλα, η εισαγωγή της Alter Ego Media στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή βάση του Ομίλου. Στις 30 Ιουνίου 2025 τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 119 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα σε 50,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που προσφέρει ισχυρή ρευστότητα και δυνατότητα απρόσκοπτης υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

Προοπτικές δεύτερου εξαμήνου

Η διοίκηση έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί ότι η θετική πορεία θα συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντική εποχικότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου είναι σημαντικά βελτιωμένα κατά το β’ εξάμηνο της εκάστοτε χρήσης. Επιπλέον, αναμένεται να ενσωματωθούν στα αποτελέσματα οι εξαγορασθείσες εταιρίες Newsit ΕΠΕ και Tlife ΑΕ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος, σημείωσε ότι «η ισχυρή ανάπτυξη του εξαμήνου επιβεβαιώνει την επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού και την εμπιστοσύνη της αγοράς», τονίζοντας παραλλήλως ότι «Η στρατηγική μας θέση και η ισχυρή χρηματοοικονομική μας διάρθρωση δημιουργούν τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη στον δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Ψυχαγωγίας».