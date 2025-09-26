Για αθέμιτο ανταγωνισμό από της πλατφόρμες τύπου Temu και Shein έκανε λόγο ο Απόστολος Βακάκης, σε τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης προς τους αναλυτές, σχετικά με τις προοπτικές, τις επενδύσεις και τους στόχους της Jumbo.

«Ο ανταγωνισμός είναι καλός, γιατί σε ξυπνά να γίνεις καλύτερος και να βελτιώσεις την παραγωγικότητά σου. Μας ενοχλεί μόνο ο άδικος ανταγωνισμός, όταν κάποιοι εκμεταλλεύονται τρύπες», τόνισε, προσθέτοντας πως είναι θέμα χρόνου να υπάρξουν ρυθμίσεις που θα υποχρεώσουν τις πλατφόρμες να λειτουργούν με ίσους όρους.

«Είμαι βέβαιος ότι αυτό έχει εντοπιστεί, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη και σύντομα θα υπάρξουν μέτρα για να εξισορροπηθεί το παιχνίδι. Δεν ανησυχούμε για τον δίκαιο ανταγωνισμό, αλλά για τον άδικο», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως η Jumbo έχει μάθει να επιβιώνει σε δύσκολες αγορές και δεν πρόκειται να αιφνιδιαστεί: «Αρκεί να μην αφήνονται κενά που εκμεταλλεύονται άλλοι εις βάρος όσων παίζουν με κανόνες», τόνισε.

Αναφορικά με τη στρατηγική της εταιρείας, επεσήμανε ότι «μέρα με τη μέρα και βδομάδα με τη βδομάδα» και όχι με ορίζοντα ετών μπαίνουν οι στόχοι, προσθέτοντας, μεταξύ άλλων. ότι «η αισιοδοξία μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα ασθένεια, ενώ η απαισιοδοξία είναι πιο συνετή προσέγγιση».

Έχοντας καταγράψει πωλήσεις +8% και οργανικά καθαρά κέρδη +5%, κατά το πρώτο εξάμηνο, ο κ. Βακάκης προσδοκά για την περίοδο των Χριστουγέννων «να βελτιώσουμε την περσινή κερδοφορία οργανικά», προσθέτοντας συγκρατημένα ότι «είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση» και μάλιστα πως «έχουμε πιθανότητες 49% και όχι 51% να πετύχουμε τον στόχο».

Πρόκληση η Ρουμανία

Η Ρουμανία εξελίσσεται σε σημαντική πρόκληση για την Jumbo, μετά την πρόσφατη αύξηση του ΦΠΑ, κατά δύο μονάδες, που αφαίρεσε περίπου 10% από το μικτό περιθώριο. Αναφερόμενος στην απόφαση να μη μετακυλίσει αμέσως η εταιρεία τις αυξήσεις στις τιμές λιανικής, σχολίασε: «καλύτερα να είσαι χαζός, παρά να το πληρώσεις ακριβά».

Πέρα από την αγορά της Ρουμανίας, επεσήμανε ότι δασμοί, κόστος μεταφοράς, συναλλαγματικές ισοτιμίες και γεωπολιτικές αναταράξεις αποτελούν μεταβλητές που μπορεί να ανατρέψουν τα δεδομένα από τη μια μέρα στην άλλη συνολικά. «Λειτουργούμε μέρα με τη μέρα και βδομάδα με τη βδομάδα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να σχεδιάζει με ορίζοντα ετών, μπορεί να εκτεθεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Αεροπλάνο… όχι πύραυλος»

Η Jumbo συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες και υποδομές. Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρά ο σχεδιασμός για δύο νέα κέντρα διανομής, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 60 εκατ. ευρώ. «Για το πρώτο, θα κόψουμε το έδαφος σε περίπου έναν μήνα. Θεωρητικά, δε θα είναι έτοιμο πριν το τέλος του 2027, ενώ το δεύτερο, πιθανότατα θα ολοκληρωθεί έναν χρόνο αργότερα», είπε ο κ. Βακάκης.

«Θέλουμε να τρέχουμε σαν αεροπλάνο και όχι σαν πύραυλος», είπε αναφερόμενος στη στρατηγική της εταιρείας και πρόσθεσε: «Είμαστε profit satisfiers, όχι profit maximizers».

Franchise και στον Καναδά

Ο όμιλος Jumbo αριθμεί σήμερα 89 καταστήματα – 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία – ενώ παράλληλα διατηρεί 41 συνεργαζόμενα καταστήματα, μέσω franchise, σε Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ.

Στη Ρουμανία, ετοιμάζονται 2 νέα καταστήματα και βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και για άλλα. Σύμφωνα με τον Απόστολο Βακάκη, «το γενικό μας πλάνο είναι δύο με τρία καταστήματα τον χρόνο, αλλά αυτό ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και τις συνθήκες. Δεν αγοράζουμε τζίρο – επεκτεινόμαστε εκεί που έχει νόημα».

Για τη στρατηγική στην Ελλάδα ο ίδιος έδωσε το στίγμα, λέγοντας: «Η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας είναι να είμαστε μια καλά κεφαλαιοποιημένη εταιρεία που θα κατέχει πλήρως όλα τα καταστήματά της. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε τουλάχιστον να είμαστε οι τελευταίοι που θα πεθάνουν. Να είμαστε ζωντανοί όταν οι άλλοι θα έχουν πεθάνει».

Στην αγορά του Καναδά, η Fox Group έχει δείξει ενδιαφέρον για το άνοιγμα franchise καταστημάτων με το brand της Jumbo. «Έχουμε διαπραγματευτεί μια συμφωνία και, σύμφωνα με τα σχέδιά τους, πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να ανοίξουν μέχρι το τέλος του 2026», αποκάλυψε ο Βακάκης.

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, το franchising δεν αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης: «Δεν είναι όχημα πλουτισμού. Είναι απλώς μια συνεισφορά στα γενικά μας έξοδα. Το μέλλον της Jumbo δεν είναι μέσω franchising, αλλά μέσω γενικής ανάπτυξης σε χώρες όπου έχουμε άμεση παρουσία».

