Ένα γεμάτο παιχνίδι προσέφεραν στους φίλους του ποδοσφαίρου ο Ολυμπιακός με τον Λεβαδειακό. Στο τέλος μίλησε η ποιότητα του Τσικίνιο ο οποίος έδωσε τη νίκη στους ερυθρόλευκους με 3-2. Το σκορ είχε ανοίξει ο Ρέτσος στο 43′, στο πρώτο φετινό γκολ των πρωταθλητών σε πρώτο ημίχρονο αγώνα της Super League.

Ο Ρέτσος έδωσε τη λύση

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ρυθμό. Η πρώτη στιγμή που… κόπηκε η ανάσα ήταν στο 10′, όταν ο Τζολάκης έκανε μια έξυπνη έξοδο για να σταματήσει αντεπίθεση, αλλά έμεινε για να πάρει και τη δεύτερη, στέλνοντας εντέλει τη μπάλα στον Κωστή, κι αφήνοντας την εστία του κενή. Ο Κύπριος σούταρε από μακριά, αλλά ο Μουζακίτης βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο για να σώσει.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κοστίνια έκανε μια σέντρα και ο Αμπου Χάνα έκανε μια κακή προσπάθεια για διώξιμο, που παραλίγο να… νικήσει τον Λοντίγκιν.

O Λεβαδειακός δεν κλείστηκε πίσω. Προσπάθησε να διεκδικήσει πράγματα από το παιχνίδι, αλλά ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη κυκλοφορία. Και πάλι, όμως, δεν έβρισκε καθαρές ευκαιρίες. Αυτή ήρθε στο 29′. Ο Ελ Καμπί δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα στη γραμμή, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Τσικίνιο κι εκείνος εκτέλεσε πάνω στον Λοντίγκιν.. Ο διαιτητής έδωσε το φάουλ και ο Ποντένσε το εκτέλεσε εξαιρετικά, όμως η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Οι Πειραιώτες είχαν ανεβάσει ρυθμό και απειλούσαν. Δικαιώθηκαν στο 44′! Ο Μουζακίτης εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ρέτσος σηκώθηκε πολύ ψηλά, πήρε την κεφαλιά και έκανε το 1-0!

To δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε περίπου όπως το πρώτο. Στο 55′, ο Ποντένσε έκανε ένα πανέμορφο «άδειασμα» και εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής, όμως η μπάλα πέρασε για πολύ λίγο άουτ. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κωστή πάτησε περιοχή και σούταρε δυνατά, αλλά ο Τζολάκης έβγαλε κόρνερ.

Στο 58′, αποδείχθηκε αυτό που είναι δεδομένο. Οτι ο Λεβαδειακός δεν είναι ομάδα που συγχωρεί τα πολλά λάθη. Ο Ποντένσε πούλησε τη μπάλα, ο Παλάσιος πάσαρε στον Οζμπολτ, υποδέχθηκε τη μπάλα ξανά και εκτέλεσε με δύναμη για το 1-1!

Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα

Τις λύσεις ο Ολυμπιακός τις έβρισκε… από τα σπλάχνα του. Ούτε λεπτό δεν πέρασε και ο Μουζακίτης έκανε ένα καταπληκτικό σουτ. Ακούμπησε ο Λοντίγκιν, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και ο Τσικίνιο έσπρωξε τη μπάλα στην άδεια εστία για το 2-1!

Στο 65′ ο Μουζακίτης αποχώρησε μετά από μια φανταστική εμφάνιση για να πάρει τη θέση του ο Γκαρθία. Ο Μαρτίνς επίσης επέστρεψε, αντικαθιστώντας τον Στρεφέτσα.

Στο 73ο λεπτό, οι Πειραιώτες πλησίασαν στο τρίτο γκολ: ο Μαρτίνς πήρε τη μπάλα αριστερά στην περιοχή και σούταρε γωνία, αλλά ο Λοντίγκιν έβγαλε σε κόρνερ. Λίγο αργότερα ο Ποντένσε αποχώρησε και ο Καμπελά τον αντικατέστησε, ενώ κι ο Κοστίνια έδωσε τη θέση του στον Ροντινέι.

Τον τιμώρησε

Ο Λεβαδειακός δε το παράτησε. Είχε καλή κυκλοφορία και τιμώρησε τον Ολυμπιακό στο 79′. Η μπάλα έμεινε ώρα στην περιοχή και ο 20χρονος Γκούμας εκτέλεσε από την καρδιά της για να κάνει το 2-2! Μετά την επίτευξη του γκολ, επανήλθαν τα προβλήματα του VAR, το οποίο δε λειτουργούσε σωστά από το πρώτο μέρος.

Το γκολ μέτρησε χωρίς να ελεγχθεί και το ματς συνεχίστηκε μετά από μια διακοπή μεγαλύτερη των 16 λεπτών. Ο τέταρτος έδειξε 17′.

Είχε… μοτίβο

Είτε με διακοπή είτε χωρίς, το παιχνίδι είχε… μοτίβο. Οπως ακριβώς και μετά το πρώτο γκολ του Λεβαδειακού, έτσι και μετά το δεύτερο, ο Ολυμπιακός σκόραρε στην πρώτη του προσπάθεια. Ο Τσικίνιο έκανε φοβερό σλάλομ στην περιοχή και σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 3-2 στο 90’+7′!

Ο Πορτογάλος είχε καλή ευκαιρία και έξι λεπτά αργότερα, αλλά σούταρε αδύναμα!