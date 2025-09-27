«Ροντέο» στο Καραϊσκάκη, με νικητή τον Ολυμπιακό! Οι Ερυθρόλευκοι με γκολ των Ρέτσου (43’) και Τσικίνιο (60’, 90+6’), επικράτησαν με 3-2 του Λεβαδειακού για την 5η αγωνιστική της Super League και επέστρεψαν στις νίκες.

Οι Πειραιώτες έσπασαν το «μπλόκο» του Λεβαδειακού και του VAR, που «χάλασε» και μέτρησε λανθασμένα στο 79’ γκολ των Βοιωτών, στο οποίο υπήρχε οφσάιντ, για το 2-2.

Μετά το γκολ του Γκούμα υπήρξε διακοπή 15 λεπτών, καθώς σύμφωνα με τον διαιτητή δεν υπήρχε επικοινωνία με το VAR και το παιχνίδι έπρεπε να συνεχιστεί με το σκορ στο 2-2, με την αναμέτρηση να αρχίζει ξανά στο 90+3’. Οι νταμπλούχοι δεν πτοήθηκαν και στο 90+6’ σκόραραν με τον Τσικίνιο για το 3-2, με τον Πορτογάλο να λυτρώνει τον Ολυμπιακό.

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης