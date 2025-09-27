Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθιστούν δύσκολες τις μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο (27–28/9), καθώς πραγματοποιείται η διεξαγωγή του αγώνα δρόμου και περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025».

Συγκεκριμένα, λόγω της διοργάνωσης θα ισχύσουν περιορισμοί το Σάββατο 27/9/2025 και την Κυριακή 28/9/2025 σε βασικές λεωφόρους και οδούς του Δήμου Αθηναίων.

Το Σάββατο, από τις 00:00, θα υπάρξει σταδιακή διακοπή στις δύο δεξιές λωρίδες της Λ. Βασ. Αμαλίας (από οδό Σουρή έως Λ. Βασ. Σοφίας), ενώ την Κυριακή (07:00–13:00) θα ισχύσει πλήρης διακοπή κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της λεωφόρου και στα δύο ρεύματα.

Την Κυριακή 28/9, από τις 00:00 έως τις 13:00, θα υπάρξουν ακόμη περιορισμοί:

Στη Λ. Συγγρού (από Αθ. Διάκου έως Λ. Βασ. Αμαλίας, προς Σύνταγμα).

Στη Λ. Βασ. Όλγας σε όλο το μήκος της.

Στην Αθ. Διάκου, στο ρεύμα προς Λ. Συγγρού.

Επιπλέον, την ίδια μέρα και ώρα, θα ισχύσει σταδιακή διακοπή στη Λ. Βασ. Σοφίας (μεταξύ Βασ. Αμαλίας και Ζαχάρωφ), στη Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, στην Ηρ. Αττικού, στη Βασ. Γεωργίου Β΄, στις οδούς Μελεάγρου, Αραβαντινού, Κλεάνθους, καθώς και στην Ακαδημίας (μεταξύ Χαρ. Τρικούπη και Βασ. Σοφίας).

Θα ισχύσει επίσης απαγόρευση κάθετης διέλευσης κατά μήκος της διαδρομής, εκτός από ελεγχόμενους κόμβους: Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης και Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Βασ. Γεωργίου Β΄.