Από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κυπριακής δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εχθές Τρίτη, 23.09.2025, ζήτησε από τον ΟΗΕ, να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην Κύπρο.

Σήμερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μίλησε στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για «επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στο μέγιστο βαθμό».

Καταδικάζοντας απερίφραστα τη ρωσική εισβολή, ο κ. Χριστοδουλίδης προειδοποίησε ότι κάθε παραβίαση εδαφικής ακεραιότητας, αν μείνει ατιμώρητη, ανοίγει τον δρόμο στον επόμενο επιτιθέμενο.

Σύνδεσε ακόμη την περίπτωση της Ουκρανίας με την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι το μαρτύριο και η κατοχή παραμένουν ίδια, όποιος κι αν είναι ο θύτης.