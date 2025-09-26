Τι κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε πυρά από αρμόδιους φορείς για τη σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης και της χορήγησης εμβολίων κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης με την εμφάνιση αυτισμού στα παιδιά. Τι κι αν Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), διέψευσαν ότι υπάρχει κάποια αιτιακή σχέση ανάμεσα σε όλα αυτά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πτοείται και επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του προς τις έγκυες γυναίκες και τα μικρά παιδιά να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το δημοφιλές παυσίπονο Tylenol. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος κάλεσε εκ νέου να διαχωριστεί το τριπλό εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς σε τρεις ξεχωριστές δόσεις, καθώς και τα παιδιά να μην κάνουν το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β, το οποίο συνήθως χορηγείται μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά τη γέννηση, πριν από την ηλικία των 12 ετών.

Έγκυες γυναίκες, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ TYLENOL ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ, ΜΗ ΔΙΝΕΤΕ TYLENOL ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΣΧΕΔΟΝ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ, ΧΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ MMR ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΟΣΕΙΣ (ΟΧΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ!), ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΣΤΑ 12 ΧΡΟΝΙΑ Ή ΑΡΓΟΤΕΡΑ, ΚΑΙ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΕ 5 ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ!» έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο Τραμπ.

Οι συμβουλές του Τραμπ έρχονται σε αντίθεση με εκείνες των ιατρικών εταιρειών, οι οποίες επικαλούνται δεδομένα από πολυάριθμες μελέτες και δεκαετίες πρακτικής που δείχνουν ότι η ακεταμινοφαίνη, η δραστική ουσία του Tylenol, είναι ασφαλής όταν χρησιμοποιείται υπό ιατρική παρακολούθηση κατά την εγκυμοσύνη. Δεκάδες ιατρικοί, ερευνητικοί και οργανισμοί υπεράσπισης των ατόμων με αυτισμό έχουν καταδικάσει την ανακοίνωση.

Η απαίτηση για πολλαπλές ιατρικές επισκέψεις είναι μια περιττή ταλαιπωρία που πιθανότατα θα μειώσει την αποδοχή των εμβολίων και θα δημιουργήσει εμπόδια πρόσβασης για πολλούς ανθρώπους, όπως έχουν δηλώσει ειδικοί υγείας.