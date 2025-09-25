Πέθανε μετά από σοβαρό χτύπημα μέσα στο γήπεδο ο 21χρονος Μπίλι Βίγκαρ.

Ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ και νυν της Τσίτσεστερ Σίτι χτύπησε στον αγώνα του Σαββάτου απέναντι στη Wingate & Finchley, στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα εντός του αγωνιστικού χώρου.

Ο Βίγκαρ υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα (25/9) το πρωί.

Σε ανακοίνωσή της η Τσίτσεστερ Σίτι ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του Μπίλι Βίγκαρ. Ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, Μπίλι. Για πάντα στις καρδιές όλων στην Chichester City Football Club».

Ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο προγραμματισμένος αγώνας του Σαββάτου με τη Lewes αναβάλλεται.

Ο Βίγκαρ, που συχνά τον περιέγραφαν ως «δυναμικό και πολυδιάστατο επιθετικό», εντάχθηκε στην ακαδημία της Άρσεναλ το 2017 και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2022.

Σε ανακοίνωσή της η Άρσεναλ ανέφερε:

«Όλοι στην Άρσεναλ είμαστε συντετριμμένοι από την τρομερή είδηση ότι ο πρώην απόφοιτος της ακαδημίας μας, Μπίλι Βίγκαρ, έφυγε από τη ζωή. Οι σκέψεις όλων μας είναι με την οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα αυτή τη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, Μπίλι».