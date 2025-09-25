Συναγερμός σήμανε γύρω στη 1 τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη, όταν άγνωστοι που κινούνταν με μηχανή πυροβόλησαν την είσοδο διώροφης πολυκατοικίας στην οδό Χαλκοκονδύλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πέρασαν μπροστά από το κτίριο και άνοιξαν πυρ.

Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές, με τρεις τρύπες να εντοπίζονται στην είσοδο.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες, μία βολίδα και ένα φυσίγγιο, τα οποία περισυνελέγησαν από την αστυνομία και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω έλεγχο.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί. Την ίδια ώρα, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος μπορεί να ήταν ο στόχος της ένοπλης επίθεσης, καθώς εκτιμούν ότι οι πυροβολισμοί είχαν χαρακτήρα προειδοποιητικού μηνύματος προς κάποιον που διαμένει στην πολυκατοικία.