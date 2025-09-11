Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων, δύο αγοριών και δύο κοριτσιών, ηλικίας 15 και 16 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία, σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς βιντεοσκόπησαν την επίθεση που εξαπέλυσαν σε βάρος ενός 18χρονου.

Μαζί τους συνελήφθησαν και τρεις γονείς των παιδιών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/9) σε κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τέσσερις ανήλικοι νταήδες, μαζί με ακόμη δύο άτομα, πλησίασαν τον 18χρονο, που συνομιλούσε με τρεις φίλες του.

Οι ανήλικοι φέρονται να είχαν προσωπικές διάφορες με το θύμα, μία από τις κοπέλες τον χαστούκισε, ενώ αμέσως μετά, οι δύο ανήλικοι δράστες άρχισαν να τον γρονθοκοπούν στο πρόσωπο και στο σώμα. Ο νεαρός έπεσε στο έδαφος τραυματισμένος και στη συνέχεια του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο πριν εξαφανιστούν από το σημείο.

Το πιο εξοργιστικό τη στιγμή της επίθεσης, οι δύο 15χρονες βιντεοσκοπούσαν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ παράλληλα έβριζαν το θύμα.

Μετά από έρευνα και προανάκριση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους εμπλεκόμενους και το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) προχώρησαν στις συλλήψεις.