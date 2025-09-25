Το μήνυμα ήταν καθαρό υπό τη σκιά των σεναρίων για την ίδρυση κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα: αναγκαιότητα η σύγκλιση και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων με νέο φορέα.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Οινοποιείο Πέτρου, έναν όμορφο πολιτιστικό χώρο του Δήμου Παλλήνης, στην εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ανατολικής Αττικής το σήμα ήταν σαφές προς πάσα κατεύθυνση: η ενότητα του προοδευτικού χώρου.

Η ενότητα στο επίκεντρο

Διαφορετικές προσεγγίσεις από τους ομιλητές, αλλά σαφές το στίγμα για αντιδεξιά συστράτευση, παρόντος του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης 2015-2019 Γιάννη Δραγασάκη, ενώ την ίδια ώρα της συγκέντρωσης έφθαναν μηνύματα ότι στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ετέθη εμμέσως το θέμα από μέλη του οργάνου να ξεκαθαρίσει ο Αλ. Τσίπρας τις προθέσεις του σχετικά με το εάν θα κάνει ή όχι κόμμα.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας πρότεινε να γίνει ανοικτό συνέδριο ίδρυσης μιας άλλης Αριστεράς, διότι χρόνος δεν υπάρχει. Μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ευρεία προγραμματική συζήτηση («τραπέζι διαλόγου») σε σύντομο χρόνο ελάχιστων μηνών, με συμμετοχή θεσμικών εκπροσωπήσεων και συλλογικοτήτων(αλλά και όλων των πολιτών) με βάση τα σημερινά επίδικα, που θα αφορούν την κοινωνία, την οικονομία, το κράτους τους θεσμούς και τα εθνικά θέματα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε αυτή την προσπάθεια, κατά τον Δ. Τεμπονέρα, προσκαλούνται υφιστάμενοι κομματικοί σχηματισμοί του προοδευτικού χώρου, συλλογικότητες, κοινωνικές εκπροσωπήσεις, προσωπικότητες αλλά και όλοι οι πολίτες με μια και μόνο προϋπόθεση:

α) Κατάθεση κοινής ιδρυτικής διακήρυξης για ένα νέο κίνημα του αριστερού και προοδευτικού χώρου με ευρύτερη συσπείρωση, μακριά από τις αντιθέσεις του χθες και με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες του σήμερα και

β) να γίνει ένα ανοιχτό, δημοκρατικό συνέδριο για την ίδρυση μιας άλλης Αριστεράς της εποχής μας.

Σχετικά με τα πρόσωπα και τους ρόλους, είπε ότι αυτά θα καθοριστούν μέσα από ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες σε επόμενο χρόνο και αφού οριστεί η διακήρυξη και το πολιτικό πλαίσιο-λειτουργία.

Προτάσεις για νέο φορέα και προγραμματική συνεργασία

Η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη έβαλε στο τραπέζι του διαλόγου ένα δομημένο πλαίσιο ουσιαστικά για ένα νέο φορέα για την ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων με στόχο την εκλογική νίκη πάνω από τον οποίο θα υπάρχει μια συντονιστική επιτροπή 7-9 προσωπικοτήτων που δεν θα πολιτευτούν.

Εξ αρχής έθεσε τρία ερωτήματα: τι μας ενώνει, ποια είναι η στρατηγική και τι εφικτό να γίνει κάτω από τις παρούσες συνθήκες. «Είμαστε σε πόλεμο» είπε χαρακτηριστικά, ανέφερε πως είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν και πρότεινε να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της ευρύτερης παράταξης και να πιεστούν τα κόμματα να το στηρίξουν.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, επεσήμανε την ιταλοποίηση της ελληνικής πολιτικής ζωής και μίλησε για το γνήσιο και πιεστικό αίτημα για την συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων.

Αρκετά εύστοχος, σημείωσε ότι αντί να είναι σε πολιτική κρίση η κυβέρνηση με όσα συμβαίνουν, είναι η αντιπολίτευση. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις στρατηγικές που υπάρχουν, είπε ότι ζούμε τα απόνερα της κρίσης του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και τόνισε το ζητούμενο δεν είναι η ιστορική και πολιτική δικαίωση διαφόρων προσώπων.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος που ανέπτυξε ένα πολύ διαρθρωμένο πολιτικό λόγο για τα επίδικα και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αττικής τα οποία είναι πολύ σοβαρά, είπε ότι η εκδήλωση εκφράζει την άδολη και ειλικρινή αγωνία του προοδευτικού κόσμου. Μάλιστα, τόνισε ότι πρέπει να σφυρηλατηθεί η ενότητα από τα κάτω και όχι με τα ίδια υλικά και επεσήμανε την ανάγκη αυτοκριτικής.

Ο Πέτρος Κόκκαλης (γραμματέας του κινήματος ΚΟΣΜΟΣ) με ένα μίγμα πολιτικού και τεχνοκρατικού λόγου, ανέπτυξε βασικούς άξονες ενός προγράμματος διακυβέρνησης, μίλησε για το Hellas 2030 και αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει ένα άλλο παράδειγμα ανάπτυξης και διακυβέρνησης σε όλα τα πεδία.

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος (μέλος της Κ.Ε. του ΠαΣοΚ-ΚΙΝΑΛ) , αναφέρθηκε στην αλλαγή των συσχετισμών, μίλησε για ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο, αναφέρθηκε στις κόκκινες γραμμές και είπε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να πουν «ποτέ συγκυβέρνηση με τη ΝΔ».

Πολακιστές: «Όποιου δεν του αρέσει να φύγει»

Όπως και στην Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ έτσι και στην εκδήλωση της Παλλήνης (σ.σ. παρόντες ήταν μεταξύ άλλων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά, κ.α.), ο απών Τσίπρας ήταν παρών και στην Κουμουνδούρου χθες βράδυ η πιο χαρακτηριστική φράση ήταν του Τρύφωνα Αλεξιάδη –που διατηρεί στενή πολιτική σχέση με τον Παύλο Πολάκη που απουσίαζε χθες- ο οποίος φέρεται να είπε, «σε όποιον δεν αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το πρόγραμμά του να φύγει τώρα και όχι να περιμένει να γίνει πρώτα το νέο κόμμα».

Ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου έθεσε το θέμα της συνεργασίας με την Νέα Αριστερά, ενώ ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος που και αυτός κινείται στο κλίμα Πολάκη, έβαλε θέμα να υπάρξει κείμενο που θα υπογράψουν οι βουλευτές ότι δεν θα φύγουν εάν ιδρύσει κόμμα ο Αλ. Τσίπρας.

Σε αυτό το κλίμα έχει ενδιαφέρον το μήνυμα Φάμελλου προς τον πρώην Πρωθυπουργό, δεύτερο μετά την ΔΕΘ, ότι είναι αδιανόητο να μην σεβαστεί κάποιος τις αποφάσεις του συνεδρίου.