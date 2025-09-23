Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ο τέως πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης φώναξε ορισμένα στελέχη της Νέας Αριστεράς για να συζητήσουν τα μελλούμενα σχετικά με το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Η κίνηση αυτή του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, η άποψη του οποίου έχει βαρύνουσα σημασία, ήταν ενδεικτική του ευρύτερου προβληματισμού στον ευρύτερο χώρο, για το πώς τοποθετούνται έναντι του πρώην Πρωθυπουργού και παλαιού συντρόφου τους.

Στη σύναξη αυτή – θα ακολουθήσουν και άλλες – ήταν παρόντες μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Κώστας Καρπόζηλος, κ.α. Στη συζήτηση κυριάρχησε το τι πρέπει να γίνει ενόψει και της νέας πολιτικής κίνησης από τον Αλ. Τσίπρα.

Η κεντρική ιδέα ήταν να υπάρξει επαφή με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, για να δρομολογηθεί η διαδικασία της συνεργασίας και να συζητηθεί και πώς θα γίνει αυτό.

Τρέχουν στην «Πατησίων» να προλάβουν το κόμμα Τσίπρα

Ουσιαστικά, η τάση στη Νέα Αριστερά είναι να υπάρξει, όχι πλέον η προσέγγιση, αλλά η στερέωση μιας πιο σταθερής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, με απώτερο στόχο ακόμα και την εκλογική συνεργασία, στη λογική της δημιουργίας ενός μετώπου.

Μάλιστα, στους κόλπους της Νέας Αριστεράς υπάρχει η άποψη να δημιουργηθεί ένα εκλογικό μέτωπο και να τεθεί επικεφαλής ο Αλ. Χαρίτσης. Αυτό δε συζητήθηκε στη συγκεκριμένη σύσκεψη, αλλά θεωρούν σχεδόν όλα τα στελέχη ότι πρέπει να προλάβουν τις εξελίξεις και να διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό πλαίσιο πριν την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα.

Οι «τάσεις» στην Κουμουνδούρου

Στη λογική να προλάβουν τις εξελίξεις και να τεθούν αναχώματα, κινούνται και αρκετοί πέριξ της νέας προεδρικής ομάδας στο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενόχληση του Σ. Φάμελλου, αλλά και κεντρικών στελεχών, όπως ο Παύλος Πολάκης, για τις κινήσεις Τσίπρα, είναι εμφανής και αυτή επηρεάζει και την ευρύτερη στρατηγική έναντι του πρώην Πρωθυπουργού.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εντατικοποιηθεί και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η διαδικασία επαναπροσέγγισης με τη Νέα Αριστερά και ίσως σύντομα υπάρξουν εξελίξεις που θα φέρουν και κοινοβουλευτική συνεργασία ευρύτερη, που θα αλλάξει και τα κοινοβουλευτικά δεδομένα.

Αρκετοί στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναμένουν την επιστροφή Τσίπρα, δεν έχουν λάβει σήμα από τον πρώην πρωθυπουργό ότι τους θέλει στο νέο σχήμα. Εξάλλου, η λογική του είναι να πάει με νέα και άφθαρτα πρόσωπα. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί εκνευρισμό, αλλά και τάση επιθετική έναντι του πρώην Πρωθυπουργού, που έχει χαράξει άλλη πορεία σε σχέση με το παρελθόν.

Ως εκ τούτου, μπαίνουν αναχώματα στον Αλ. Τσίπρα, που δεν ενοχλείται βλέποντας και τις μετρήσεις να τον ευνοούν στο νέο εγχείρημα, ενώ οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι, όταν έρθει η ώρα, αυτά θα πέσουν όπως ένας χάρτινος πύργος.

Την ίδια στιγμή όμως, ενώ άλλοι στήνουν αναχώματα, άλλοι ετοιμάζονται για την επιστροφή του Αλ. Τσίπρα και κάποιοι επιμένουν να συζητούν πολιτικά με διάφορες εκδηλώσεις, για την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.